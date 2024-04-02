Пермяк прятал от приставов машину на служебной парковке, сняв номера

03 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Должник прятал машину на служебной парковке (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Перми, задолжавший банку более 130 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов свою машину. Иномарку он прятал на служебной парковке торгового центра, в котором работал. В качестве допзащиты мужчина снимал с авто госномера. «Сотрудник ГУФССП на прилегающей территории гипермаркета транспортное средство найти не смог, но выяснил, что у работников ТЦ есть отдельная парковка. Там и был обнаружен автомобиль разыскиваемой марки, при этом на нем отсутствовали регистрационные знаки», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как позже выяснилось, должник крепил номера на магниты, чтобы их можно было легко снять, а затем установить обратно. Но приставы идентифицировали машину по VIN-коду. В итоге автомобиль арестовали, а должник вернул деньги на следующий день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми, задолжавший банку более 130 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов свою машину. Иномарку он прятал на служебной парковке торгового центра, в котором работал. В качестве допзащиты мужчина снимал с авто госномера. «Сотрудник ГУФССП на прилегающей территории гипермаркета транспортное средство найти не смог, но выяснил, что у работников ТЦ есть отдельная парковка. Там и был обнаружен автомобиль разыскиваемой марки, при этом на нем отсутствовали регистрационные знаки», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как позже выяснилось, должник крепил номера на магниты, чтобы их можно было легко снять, а затем установить обратно. Но приставы идентифицировали машину по VIN-коду. В итоге автомобиль арестовали, а должник вернул деньги на следующий день.