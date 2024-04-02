02 апреля 2024

Пермяк прятал от приставов машину на служебной парковке, сняв номера

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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, автомобили, машины, автомобильная парковка, автопарковка
Должник прятал машину на служебной парковке (архивное фото) Фото:

Житель Перми, задолжавший банку более 130 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов свою машину. Иномарку он прятал на служебной парковке торгового центра, в котором работал. В качестве допзащиты мужчина снимал с авто госномера.

«Сотрудник ГУФССП на прилегающей территории гипермаркета транспортное средство найти не смог, но выяснил, что у работников ТЦ есть отдельная парковка. Там и был обнаружен автомобиль разыскиваемой марки, при этом на нем отсутствовали регистрационные знаки», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Как позже выяснилось, должник крепил номера на магниты, чтобы их можно было легко снять, а затем установить обратно. Но приставы идентифицировали машину по VIN-коду. В итоге автомобиль арестовали, а должник вернул деньги на следующий день.

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Житель Перми, задолжавший банку более 130 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов свою машину. Иномарку он прятал на служебной парковке торгового центра, в котором работал. В качестве допзащиты мужчина снимал с авто госномера. «Сотрудник ГУФССП на прилегающей территории гипермаркета транспортное средство найти не смог, но выяснил, что у работников ТЦ есть отдельная парковка. Там и был обнаружен автомобиль разыскиваемой марки, при этом на нем отсутствовали регистрационные знаки», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как позже выяснилось, должник крепил номера на магниты, чтобы их можно было легко снять, а затем установить обратно. Но приставы идентифицировали машину по VIN-коду. В итоге автомобиль арестовали, а должник вернул деньги на следующий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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