Пермяк прятал от приставов машину на служебной парковке, сняв номера

Житель Перми, задолжавший банку более 130 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов свою машину. Иномарку он прятал на служебной парковке торгового центра, в котором работал. В качестве допзащиты мужчина снимал с авто госномера.
«Сотрудник ГУФССП на прилегающей территории гипермаркета транспортное средство найти не смог, но выяснил, что у работников ТЦ есть отдельная парковка. Там и был обнаружен автомобиль разыскиваемой марки, при этом на нем отсутствовали регистрационные знаки», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Как позже выяснилось, должник крепил номера на магниты, чтобы их можно было легко снять, а затем установить обратно. Но приставы идентифицировали машину по VIN-коду. В итоге автомобиль арестовали, а должник вернул деньги на следующий день.
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Житель Перми, задолжавший банку более 130 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов свою машину. Иномарку он прятал на служебной парковке торгового центра, в котором работал. В качестве допзащиты мужчина снимал с авто госномера. «Сотрудник ГУФССП на прилегающей территории гипермаркета транспортное средство найти не смог, но выяснил, что у работников ТЦ есть отдельная парковка. Там и был обнаружен автомобиль разыскиваемой марки, при этом на нем отсутствовали регистрационные знаки», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Как позже выяснилось, должник крепил номера на магниты, чтобы их можно было легко снять, а затем установить обратно. Но приставы идентифицировали машину по VIN-коду. В итоге автомобиль арестовали, а должник вернул деньги на следующий день.