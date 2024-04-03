Путин обратился к участникам съезда уполномоченных по правам ребенка

На открытии Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в Тюмени детский омбудсмен Мария Львова-Белова озвучила приветствие президента РФ Владимира Путина. По его словам, в Год семьи деятельность детских омбудсменов становится особенно значимой.
«В России 2024 год объявлен Годом семьи, и ваша благородная миссия по защите детства приобретает особую значимость», — зачитала Львова-Белова приветствие Путина. Слова передает РИА Новости.
Президент также выразил признание труду омбудсменов, подчеркнув их помощь семьям участников и ветеранов спецоперации, а также тем, кто потерял близких, включая обеспечение жильем, медицинской и психологической поддержкой, образованием. По словам российского лидера, омбудсмены заслуживают искреннего признания.
В Тюмени 3—4 апреля состоится съезд уполномоченных по правам ребенка. Львова-Белова отмечала, что на нем обсудят меры поддержки семей.
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