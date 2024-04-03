Политика Власть Путин обратился к участникам съезда уполномоченных по правам ребенка Путин: в Год семьи работа детских омбудсменов приобретает особую значимость 03 апреля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 + Владимир Путин отметил, что омбудсмены заслуживают искреннего признания Фото: Владимир Андреев © URA.RU На открытии Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в Тюмени детский омбудсмен Мария Львова-Белова озвучила приветствие президента РФ Владимира Путина. По его словам, в Год семьи деятельность детских омбудсменов становится особенно значимой. «В России 2024 год объявлен Годом семьи, и ваша благородная миссия по защите детства приобретает особую значимость», — зачитала Львова-Белова приветствие Путина. Слова передает РИА Новости. Президент также выразил признание труду омбудсменов, подчеркнув их помощь семьям участников и ветеранов спецоперации, а также тем, кто потерял близких, включая обеспечение жильем, медицинской и психологической поддержкой, образованием. По словам российского лидера, омбудсмены заслуживают искреннего признания. В Тюмени 3—4 апреля состоится съезд уполномоченных по правам ребенка. Львова-Белова отмечала, что на нем обсудят меры поддержки семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На открытии Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в Тюмени детский омбудсмен Мария Львова-Белова озвучила приветствие президента РФ Владимира Путина. По его словам, в Год семьи деятельность детских омбудсменов становится особенно значимой. «В России 2024 год объявлен Годом семьи, и ваша благородная миссия по защите детства приобретает особую значимость», — зачитала Львова-Белова приветствие Путина. Слова передает РИА Новости. Президент также выразил признание труду омбудсменов, подчеркнув их помощь семьям участников и ветеранов спецоперации, а также тем, кто потерял близких, включая обеспечение жильем, медицинской и психологической поддержкой, образованием. По словам российского лидера, омбудсмены заслуживают искреннего признания. В Тюмени 3—4 апреля состоится съезд уполномоченных по правам ребенка. Львова-Белова отмечала, что на нем обсудят меры поддержки семей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям