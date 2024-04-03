Известный полярник рассказал пермякам, как прыгал с парашютом в Арктике

Полярник Чуков: в экспедициях приходилось прыгать с парашютом без подготовки

03 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

В одной из экспедиций путешественнику пришлось спрыгнуть с парашютом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми побывал известный путешественник, президент экспедиционного центра «Арктика» Русского Географического Общества Владимир Чуков. В одной из экспедиций ему пришлось без инструктора и необходимой подготовки прыгать с парашютом в Арктике. Своими воспоминаниями путешественник поделился на брифинге для журналистов. «Нам сказали: „Надо!“ А мы не прыгали никогда, но интересно же. У нас не было ни одного элемента снаряжения, который бы не нарушил основные требования для прыжков. Мы в лыжной одежде прыгали. Вещи и лыжи собрали в один большой узел, перемотали и отправили вниз с парашютом. Нас было восемь человек, и восемь пар лыж торчали привязанные. Ни одна не сломалась. Чудеса!» — вспомнил Владимир Чуков. Он добавил, что им выдали парашюты, которые могут поворачиваться только вокруг себя. Члены экспедиции из-за облака не видели, куда приземляются. «Мы летели как мешки. Ни у кого мысли не было, что это страшно. Еще немножко, мы бы в воду попали. Но повезло, и все прыгнули на небольшой пятак земли», — рассказал полярник. Владимир Чуков прибыл в Пермь, чтобы подвести итоги полярной экспедиции, которая проходила с 1 по 20 марта 2024 года. Путешественники посетили мыс Челюскин и самый северный населенный пункт России — поселок Диксон. Целью поездки было расширение историко-географических знаний, а также испытания техники и одежды в сложных погодных условиях Арктики. Одной из деталей экипировки стали ботинки пермской компании «Трек», которым по итогам экспедиции присвоили сертификат соответствия. Ранее ботинки получили положительное заключение от МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми побывал известный путешественник, президент экспедиционного центра «Арктика» Русского Географического Общества Владимир Чуков. В одной из экспедиций ему пришлось без инструктора и необходимой подготовки прыгать с парашютом в Арктике. Своими воспоминаниями путешественник поделился на брифинге для журналистов. «Нам сказали: „Надо!“ А мы не прыгали никогда, но интересно же. У нас не было ни одного элемента снаряжения, который бы не нарушил основные требования для прыжков. Мы в лыжной одежде прыгали. Вещи и лыжи собрали в один большой узел, перемотали и отправили вниз с парашютом. Нас было восемь человек, и восемь пар лыж торчали привязанные. Ни одна не сломалась. Чудеса!» — вспомнил Владимир Чуков. Он добавил, что им выдали парашюты, которые могут поворачиваться только вокруг себя. Члены экспедиции из-за облака не видели, куда приземляются. «Мы летели как мешки. Ни у кого мысли не было, что это страшно. Еще немножко, мы бы в воду попали. Но повезло, и все прыгнули на небольшой пятак земли», — рассказал полярник. Владимир Чуков прибыл в Пермь, чтобы подвести итоги полярной экспедиции, которая проходила с 1 по 20 марта 2024 года. Путешественники посетили мыс Челюскин и самый северный населенный пункт России — поселок Диксон. Целью поездки было расширение историко-географических знаний, а также испытания техники и одежды в сложных погодных условиях Арктики. Одной из деталей экипировки стали ботинки пермской компании «Трек», которым по итогам экспедиции присвоили сертификат соответствия. Ранее ботинки получили положительное заключение от МЧС России.