На трассе М-5 остановилось движение из-за массового ДТП. Видео

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Массовое дтп в Челябинске, дтп челябинск
На трассе М-5 на территории Чебаркульского района Челябинской области в массовое ДТП попали четыре автомобиля Фото:

На трассе М-5 на территории Чебаркульского района Челябинской области 3 апреля в массовое ДТП попали четыре автомобиля, из-за чего движение в одну сторону полностью остановилось. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«1794 км М5 Урал Москва-Челябинск территория Чебаркульского района, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, движение в сторону Челябинска автомобили полностью остановилось. На данный момент спецслужбы оказывают помощь водителям. Никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.

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На трассе М-5 на территории Чебаркульского района Челябинской области 3 апреля в массовое ДТП попали четыре автомобиля, из-за чего движение в одну сторону полностью остановилось. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «1794 км М5 Урал Москва-Челябинск территория Чебаркульского района, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе. Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, движение в сторону Челябинска автомобили полностью остановилось. На данный момент спецслужбы оказывают помощь водителям. Никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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