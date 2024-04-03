На трассе М-5 на территории Чебаркульского района Челябинской области 3 апреля в массовое ДТП попали четыре автомобиля, из-за чего движение в одну сторону полностью остановилось. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«1794 км М5 Урал Москва-Челябинск территория Чебаркульского района, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, движение в сторону Челябинска автомобили полностью остановилось. На данный момент спецслужбы оказывают помощь водителям. Никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.
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