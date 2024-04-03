На трассе М-5 остановилось движение из-за массового ДТП. Видео

03 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

На трассе М-5 на территории Чебаркульского района Челябинской области в массовое ДТП попали четыре автомобиля Фото: Марина Малкова © URA.RU На трассе М-5 на территории Чебаркульского района Челябинской области 3 апреля в массовое ДТП попали четыре автомобиля, из-за чего движение в одну сторону полностью остановилось. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «1794 км М5 Урал Москва-Челябинск территория Чебаркульского района, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе. Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, движение в сторону Челябинска автомобили полностью остановилось. На данный момент спецслужбы оказывают помощь водителям. Никто не пострадал, но машины получили механические повреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 на территории Чебаркульского района Челябинской области 3 апреля в массовое ДТП попали четыре автомобиля, из-за чего движение в одну сторону полностью остановилось. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «1794 км М5 Урал Москва-Челябинск территория Чебаркульского района, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе. Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, движение в сторону Челябинска автомобили полностью остановилось. На данный момент спецслужбы оказывают помощь водителям. Никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.