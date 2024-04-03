Цены на аренду коммерческих объектов в Челябинской области выросли на треть

03 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Стоимость коммерческих помещений составляет в Челябинске в среднем 7 млн рублей за объект Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске цены на аренду коммерческих помещений выросли на 28%, при этом стоимость подобных объектов увеличилась на 17%. Стоимость объектов свободного назначения составляет в городе в среднем семь млн рублей, аренда — 64 тысячи рублей на квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Цены на покупку помещений свободного назначения в Челябинской области за год выросли на 17%, на аренду — на 28%. При этом Интерес к приобретению подобной коммерческой недвижимости снизился на 11%, а к аренде не изменился», — сообщили в ведомстве. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, отметил, как в сегменте продажи, так и аренды помещений свободного назначения колебания спроса и предложения небольшие. Причем происходят они на фоне довольно заметного увеличения средних по России цен. Это говорит о том, что для всех игроков такая стоимость продажи или аренды подобных помещений выглядит оправданной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске цены на аренду коммерческих помещений выросли на 28%, при этом стоимость подобных объектов увеличилась на 17%. Стоимость объектов свободного назначения составляет в городе в среднем семь млн рублей, аренда — 64 тысячи рублей на квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Цены на покупку помещений свободного назначения в Челябинской области за год выросли на 17%, на аренду — на 28%. При этом Интерес к приобретению подобной коммерческой недвижимости снизился на 11%, а к аренде не изменился», — сообщили в ведомстве. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, отметил, как в сегменте продажи, так и аренды помещений свободного назначения колебания спроса и предложения небольшие. Причем происходят они на фоне довольно заметного увеличения средних по России цен. Это говорит о том, что для всех игроков такая стоимость продажи или аренды подобных помещений выглядит оправданной.