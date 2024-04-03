Цены на аренду коммерческих объектов в Челябинской области выросли на треть

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Челябинский железнодорожный вокзал. Привокзальная площадь. Музей железнодорожной техники. Челябинск, торговый комплекс, синегорье
Стоимость коммерческих помещений составляет в Челябинске в среднем 7 млн рублей за объект Фото:

В Челябинске цены на аренду коммерческих помещений выросли на 28%, при этом стоимость подобных объектов увеличилась на 17%. Стоимость объектов свободного назначения составляет в городе в среднем семь млн рублей, аренда — 64 тысячи рублей на квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Цены на покупку помещений свободного назначения в Челябинской области за год выросли на 17%, на аренду — на 28%. При этом Интерес к приобретению подобной коммерческой недвижимости снизился на 11%, а к аренде не изменился», — сообщили в ведомстве.

Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, отметил, как в сегменте продажи, так и аренды помещений свободного назначения колебания спроса и предложения небольшие. Причем происходят они на фоне довольно заметного увеличения средних по России цен. Это говорит о том, что для всех игроков такая стоимость продажи или аренды подобных помещений выглядит оправданной.

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В Челябинске цены на аренду коммерческих помещений выросли на 28%, при этом стоимость подобных объектов увеличилась на 17%. Стоимость объектов свободного назначения составляет в городе в среднем семь млн рублей, аренда — 64 тысячи рублей на квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Цены на покупку помещений свободного назначения в Челябинской области за год выросли на 17%, на аренду — на 28%. При этом Интерес к приобретению подобной коммерческой недвижимости снизился на 11%, а к аренде не изменился», — сообщили в ведомстве. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов, отметил, как в сегменте продажи, так и аренды помещений свободного назначения колебания спроса и предложения небольшие. Причем происходят они на фоне довольно заметного увеличения средних по России цен. Это говорит о том, что для всех игроков такая стоимость продажи или аренды подобных помещений выглядит оправданной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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