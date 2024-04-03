Пермяки выиграли Кубок по Dota 2

Команда по киберспорту Пермского Политеха (ПНИПУ) выиграла Кубок Льва Толстого в дисциплине Dota 2. Пермяки боролись с командами из разных городов и добились права на участие в финале Чемпионата университетов, рассказали в вузе.
«Политехники обошли противников из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы. В финале ребята встретились с командой из Омска. Следующий этап — университетский чемпионат», — сообщается на странице ПНИПУ в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат университетов начнется 9 апреля.
Dota 2 — многопользовательская командная компьютерная игра. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих разными персонажами с различными наборами способностей и характеристиками.
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Команда по киберспорту Пермского Политеха (ПНИПУ) выиграла Кубок Льва Толстого в дисциплине Dota 2. Пермяки боролись с командами из разных городов и добились права на участие в финале Чемпионата университетов, рассказали в вузе. «Политехники обошли противников из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы. В финале ребята встретились с командой из Омска. Следующий этап — университетский чемпионат», — сообщается на странице ПНИПУ в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат университетов начнется 9 апреля. Dota 2 — многопользовательская командная компьютерная игра. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих разными персонажами с различными наборами способностей и характеристиками.