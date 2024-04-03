03 апреля 2024

Пермяки выиграли Кубок по Dota 2

Команда по киберспорту Пермского Политеха выиграла Кубок Льва Толстого в Dota 2
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Команде ПНИПУ предстоит борьба в Чемпионате университетов (архивное фото) Фото:

Команда по киберспорту Пермского Политеха (ПНИПУ) выиграла Кубок Льва Толстого в дисциплине Dota 2. Пермяки боролись с командами из разных городов и добились права на участие в финале Чемпионата университетов, рассказали в вузе.

«Политехники обошли противников из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы. В финале ребята встретились с командой из Омска. Следующий этап — университетский чемпионат», — сообщается на странице ПНИПУ в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат университетов начнется 9 апреля.

Dota 2 — многопользовательская командная компьютерная игра. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих разными персонажами с различными наборами способностей и характеристиками.

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Команда по киберспорту Пермского Политеха (ПНИПУ) выиграла Кубок Льва Толстого в дисциплине Dota 2. Пермяки боролись с командами из разных городов и добились права на участие в финале Чемпионата университетов, рассказали в вузе. «Политехники обошли противников из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы. В финале ребята встретились с командой из Омска. Следующий этап — университетский чемпионат», — сообщается на странице ПНИПУ в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат университетов начнется 9 апреля. Dota 2 — многопользовательская командная компьютерная игра. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих разными персонажами с различными наборами способностей и характеристиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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