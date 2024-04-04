Мэрия меняет правила застройки Челябинска под новый высотный ЖК

На месте строительства нового ЖК ранее располагалось сгоревшее в феврале 2015 года кафе «Ной» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия одобрила внесение изменений в правила застройки Челябинска, чтобы увеличить участок под будущий жилой комплекс, который возведут напротив отеля Видгоф. Новые правила были одобрены на публичных слушаниях 28 марта, сообщается на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую Думу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части градостроительной зоны в Тракторозаводском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик „Голос.Космос“», — сообщается на сайте мэрии.

Как сообщается на сайте, в ходе публичных слушаний вопросов, замечаний и предложений не поступило. Согласно документации, участок в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска планируется привести в соответствии с проектом ЖК, возводимым по проекту о комплексном развитии территории (КРТ).

Предложение по внесению изменений в правила предусматривает увеличение площади смешанной зоны в зонах развития за счет уменьшения площади смешанной зоны реновации в зонах развития, а также изменения площади территории, занятой линейными объектами. Согласно проекту, площадь общественно-деловой территориальной зоны, предназначенной под застройку, увеличится с 15,20 га до 15,21 га. Площадь смешанной зоны в зонах развития вырастет с 11,93 до 11,97. Смешанная зона в зоне реновации будет уменьшена с 2,88 до 2,85 га.

Жилые многоквартирные дома на площади пять гектар застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской. Всего планируется построить два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — 3 000 квадратных метров. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест.

На месте строительства нового ЖК ранее располагалось сгоревшее в феврале 2015 года кафе «Ной», которое впоследствии снесли. После этого участок в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе стал территорией КРТ.

Новый жилой комплекс возведут на месте сгоревшего кафе, всего планируется построить два многоквартирных дома Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Жилые многоквартирные дома на площади пять гектар застройщик возведет на перекрестке проспекта Ленина и улицы Артиллерийской Фото: telegram-канал Натальи Котовой