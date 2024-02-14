Слушания во вопросу рассмотрения проекта пройдут в Челябинске с 13 февраля по 14 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске напротив отеля «Видгоф» планируют построить два высотных дома и детский сад по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ). Стройка будет идти на месте сгоревшего кафе «Ной». Общественные обсуждения на эту тему проходят в Челябинске с 13 февраля по 14 марта.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе города Челябинска с 13 февраля по 14 марта 2024 года. Инициатор проекта — застройщик компания „Голос Космос“», — говорится в документации.

В феврале 2023 года с «Голос. Девелопмент» был заключен договор о комплексном развитии территории. Граница проектирования включает 11 земельных участков, площадь — более 5 га. Всего планируется возвести два многоквартирных дома. Общая площадь застройки первой высотки составит 11 тысяч 870 квадратных метров, площадь второго высотного дома — 3 тысячи квадратных метров. Также на территории будет построено две трансформаторных подстанции и детский сад на 95 мест.

На месте строительства нового ЖК ранее располагалось сгоревшее в феврале 2015 года кафе «Ной», которое впоследствии снесли. После этого участок в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе стал территорией КРТ.

В апреле 2023 года глава Челябинска Наталья Котова презентовала проект будущего ЖК на месте бывшего кафе «Ной» на проспекте Ленина в Челябинске. Мэр отметила, что в городе появится современный жилой комплекс, который станет украшением центра Челябинска. Архитектура новых домов стилистически будет перекликаться с соседними зданиями, построенными в стиле «сталинского ампира».

В апреле 2023 года глава Челябинска Наталья Котова презентовала проект будущего ЖК на месте бывшего кафе «Ной» на проспекте Ленина в Челябинске Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Архитектура новых домов стилистически будет перекликаться с соседними зданиями, построенными в стиле «сталинского ампира» Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Граница проектирования включает 11 земельных участков, при этом площадь застройки составляет 5 гектар Фото: telegram-канал Натальи Котовой