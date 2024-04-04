Под Екатеринбургом пенсионер ушел на прогулку и исчез, волонтеры начали поиски

04 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Мужчина нуждается в медицинской помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 71-летний Геннадий Невоструев. Пенсионер, нуждающийся в помощи медиков, потерялся во время прогулки по городу. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропал Невоструев Геннадий Григорьевич, 71 год (1953 г. р.), город Верхняя Пышма, Свердловская область. 4 апреля 2024 года пропал во время прогулки. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте». Рост мужчины — 165 сантиметров, нормального телосложения, седой, глаза карие. Был одет в синие джинсы и коричневую куртку. Если вам известно его местоположение, то сообщите о нем по номеру 8 982 642 78 30 (Дарья) или 8 800 700 54 52. Фото: группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_40645) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 71-летний Геннадий Невоструев. Пенсионер, нуждающийся в помощи медиков, потерялся во время прогулки по городу. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропал Невоструев Геннадий Григорьевич, 71 год (1953 г. р.), город Верхняя Пышма, Свердловская область. 4 апреля 2024 года пропал во время прогулки. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в группе «Лиза Алерт» «ВКонтакте». Рост мужчины — 165 сантиметров, нормального телосложения, седой, глаза карие. Был одет в синие джинсы и коричневую куртку. Если вам известно его местоположение, то сообщите о нем по номеру 8 982 642 78 30 (Дарья) или 8 800 700 54 52.