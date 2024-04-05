В Челябинске в концертном зале имени Прокофьева состоялся вечер памяти дирижера Адика Абдурахманова, которого не стало 19 февраля 2024 года. О великой утрате, а также о том, какое музыкальное наследие оставил дирижер, рассказала жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина.
«Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив нам большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области. Не верится, что его больше нет среди нас. Близкие люди и поклонники собрались в филармонии на памятный вечер нашего горячо любимого Адика Аскаровича», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.
По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек. Первая леди региона уверена, вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку.
На вечер памяти, который прошел в концертном зале имени Прокофьева 4 апреля, пришли также народный артист, пианист, Николай Луганский и дирижер Владимир Добровольский. Они трогательно и страстно исполнили Рахманинова, почтив память Адика Абдурахманова.
Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. У маэстро внезапно остановилось сердце. А 21 февраля в Челябинской филармонии прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил тогда губернатор Алексей Текслер.
Ирина Текслер напомнила, дух корифеев вечен под сводами тех залов, где они выступали
Фото: телеграм-канал Ирина Текслер
По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек
Фото: телеграм-канал Ирина Текслер
Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области
Фото: телеграм-канал Ирина Текслер
Вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Челябинске в концертном зале имени Прокофьева состоялся вечер памяти дирижера Адика Абдурахманова, которого не стало 19 февраля 2024 года. О великой утрате, а также о том, какое музыкальное наследие оставил дирижер, рассказала жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина. «Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив нам большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области. Не верится, что его больше нет среди нас. Близкие люди и поклонники собрались в филармонии на памятный вечер нашего горячо любимого Адика Аскаровича», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек. Первая леди региона уверена, вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку. На вечер памяти, который прошел в концертном зале имени Прокофьева 4 апреля, пришли также народный артист, пианист, Николай Луганский и дирижер Владимир Добровольский. Они трогательно и страстно исполнили Рахманинова, почтив память Адика Абдурахманова. Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. У маэстро внезапно остановилось сердце. А 21 февраля в Челябинской филармонии прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил тогда губернатор Алексей Текслер.