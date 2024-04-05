Ирина Текслер побывала на концерте памяти маэстро Адика Абдурахманова. Фото

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Ирина Текслер и Наталья Котова в тренировочной квартире для инвалидов. Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер напомнила, дух корифеев вечен под сводами тех залов, где они выступали Фото:

В Челябинске в концертном зале имени Прокофьева состоялся вечер памяти дирижера Адика Абдурахманова, которого не стало 19 февраля 2024 года. О великой утрате, а также о том, какое музыкальное наследие оставил дирижер, рассказала жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина.

«Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив нам большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области. Не верится, что его больше нет среди нас. Близкие люди и поклонники собрались в филармонии на памятный вечер нашего горячо любимого Адика Аскаровича», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек. Первая леди региона уверена, вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку.

На вечер памяти, который прошел в концертном зале имени Прокофьева 4 апреля, пришли также народный артист, пианист, Николай Луганский и дирижер Владимир Добровольский. Они трогательно и страстно исполнили Рахманинова, почтив память Адика Абдурахманова.

Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. У маэстро внезапно остановилось сердце. А 21 февраля в Челябинской филармонии прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил тогда губернатор Алексей Текслер.

Ирина Текслер напомнила, дух корифеев вечен под сводами тех залов, где они выступали
Ирина Текслер напомнила, дух корифеев вечен под сводами тех залов, где они выступали
Фото:
По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек
По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек
Фото:
Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области
Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области
Фото:
Вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку
Вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку
Фото:

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В Челябинске в концертном зале имени Прокофьева состоялся вечер памяти дирижера Адика Абдурахманова, которого не стало 19 февраля 2024 года. О великой утрате, а также о том, какое музыкальное наследие оставил дирижер, рассказала жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина. «Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив нам большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области. Не верится, что его больше нет среди нас. Близкие люди и поклонники собрались в филармонии на памятный вечер нашего горячо любимого Адика Аскаровича», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек. Первая леди региона уверена, вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку. На вечер памяти, который прошел в концертном зале имени Прокофьева 4 апреля, пришли также народный артист, пианист, Николай Луганский и дирижер Владимир Добровольский. Они трогательно и страстно исполнили Рахманинова, почтив память Адика Абдурахманова. Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. У маэстро внезапно остановилось сердце. А 21 февраля в Челябинской филармонии прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил тогда губернатор Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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