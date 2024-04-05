Ирина Текслер напомнила, дух корифеев вечен под сводами тех залов, где они выступали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в концертном зале имени Прокофьева состоялся вечер памяти дирижера Адика Абдурахманова, которого не стало 19 февраля 2024 года. О великой утрате, а также о том, какое музыкальное наследие оставил дирижер, рассказала жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина.

«Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив нам большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области. Не верится, что его больше нет среди нас. Близкие люди и поклонники собрались в филармонии на памятный вечер нашего горячо любимого Адика Аскаровича», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек. Первая леди региона уверена, вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку.

На вечер памяти, который прошел в концертном зале имени Прокофьева 4 апреля, пришли также народный артист, пианист, Николай Луганский и дирижер Владимир Добровольский. Они трогательно и страстно исполнили Рахманинова, почтив память Адика Абдурахманова.

Абдурахманов скончался на 63-м году жизни 19 февраля. Причиной стал инфаркт. У маэстро внезапно остановилось сердце. А 21 февраля в Челябинской филармонии прошла церемония прощания с главным дирижером Адиком Абдурахмановым. Слова соболезнования о смерти маэстро пришли со всего мира, заявил тогда губернатор Алексей Текслер.

Ирина Текслер напомнила, дух корифеев вечен под сводами тех залов, где они выступали Фото: телеграм-канал Ирина Текслер

По словам Текслер, она очень счастлива, что в ее жизни был этот светлый, добрый, увлеченный, бесконечно талантливый и влюбленный в музыку человек Фото: телеграм-канал Ирина Текслер

Прошло чуть более 40 дней, как маэстро Адик Абдурахманов внезапно покинул этот мир оставив большое музыкальное наследие — государственный симфонический оркестр Челябинской области Фото: телеграм-канал Ирина Текслер

Вклад великого дирижера в развитие культуры и искусства на Южном Урале невозможно переоценить, ведь он задал высокую планку Фото: телеграм-канал Ирина Текслер