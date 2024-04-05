Копейчанин, выигравший в викторине холодильник, подарил его детскому приюту

У детского приюта появился новый холодильник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор школы № 44 в Копейске (Челябинская область) Сергей Типушков подарил выигранный в викторине холодильник центру помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Об этом 5 апреля сообщили городские СМИ.

«Мы работаем с детьми, работаем на наше будущее. Когда я узнал, что у коллег из социального учреждения есть потребность в холодильнике, принял решение передать выигранную технику им», — цитирует слова Типушкова копейское телевидение.

В приюте подчеркнули, что холодильник им действительно необходим. Он позволит правильно хранить продукты, что напрямую связано с сохранением детского здоровья. В центре помощи на данный момент находятся 37 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Викторина в Копейске, как и в других городах региона, проводилась в дни выборов президента, с 15 по 17 марта. В ней разыгрывались телевизоры, холодильники, стиральные машины и два автомобиля «Лада Гранта».