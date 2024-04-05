В Перми охранник детского сада сообщил о бомбе в рюкзаке

Рюкзак обнаружили в детском саду №272 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми охранник детского сада №272 на улице Дружбы обнаружил рюкзак на территории учреждения. Посчитав, что в нем может находиться взрывное устройство, на место вызвали оперативные службы.

«05 апреля 2024 года охранником дошкольного учреждения, расположенного на ул. Дружбы в г. Перми, при обходе территории был обнаружен рюкзак, о чем оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. По результатам проверки угроз для жизни и здоровья детей и персонала детского сада № 272 не было и нет», — сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края.

Ранее в telegram-канале «ЧП Пермь | новости» сообщили, что рядом с этим же детским садом стоят машины Росгвардии. Якобы из учреждения похитили ребенка. В минтербезе опровергли эту информацию.