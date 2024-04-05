В Перми охранник детского сада сообщил о бомбе в рюкзаке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная ярмарка Курган, рюкзаки, ранцы
Рюкзак обнаружили в детском саду №272 Фото:

В Перми охранник детского сада №272 на улице Дружбы обнаружил рюкзак на территории учреждения. Посчитав, что в нем может находиться взрывное устройство, на место вызвали оперативные службы.

«05 апреля 2024 года охранником дошкольного учреждения, расположенного на ул. Дружбы в г. Перми, при обходе территории был обнаружен рюкзак, о чем оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. По результатам проверки угроз для жизни и здоровья детей и персонала детского сада № 272 не было и нет», — сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края.

Ранее в telegram-канале «ЧП Пермь | новости» сообщили, что рядом с этим же детским садом стоят машины Росгвардии. Якобы из учреждения похитили ребенка. В минтербезе опровергли эту информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми охранник детского сада №272 на улице Дружбы обнаружил рюкзак на территории учреждения. Посчитав, что в нем может находиться взрывное устройство, на место вызвали оперативные службы. «05 апреля 2024 года охранником дошкольного учреждения, расположенного на ул. Дружбы в г. Перми, при обходе территории был обнаружен рюкзак, о чем оперативные службы были своевременно оповещены и незамедлительно выехали на место. По результатам проверки угроз для жизни и здоровья детей и персонала детского сада № 272 не было и нет», — сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края. Ранее в telegram-канале «ЧП Пермь | новости» сообщили, что рядом с этим же детским садом стоят машины Росгвардии. Якобы из учреждения похитили ребенка. В минтербезе опровергли эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...