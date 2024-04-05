Каждый третий водитель в Челябинске покупает шины российских производителей

В Челябинске в марте 2024 года каждый третий автолюбитель отдает предпочтение шинам российских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Товары».
«Продажи летней резины в марте 2024 года уже выросли в 2,5 раза. При этом каждый третий автолюбитель из Челябинска предпочитает шины российских производителей», — сообщили в пресс-службе».
В Челябинске 39% автолюбителей предпочитают российские шины. Также стоит отметить, что продажи летних шин выросли в 2,5 раза за последний месяц, причем наиболее популярные бренды — Pirelli и Michelin.
Также аналитики отметили, среди автомобилистов 57% решается на смену зимней резины на летнюю, когда замечает очереди в шиномонтаж. При этом 15% переобуваются, когда ажиотаж в сервисах стихает. Эксперты рекомендуют проводить замену резины в такое время, когда температура не опускается ниже +5 °C и на дорогах больше нет снега и льда. При этом 26% автомобилистов начинают процесс смены резины еще в марте, 15% в начале апреля, а остальные выбирают середину или конец апреля, чтобы избежать очередей.
В целом по России средний автомобилист готов потратить на комплект летней резины около 30 тысяч рублей. Большинство горожан предпочитают покупку новой резины, нежели бывшей в употреблении.
Также аналитики отметили, среди автомобилистов 57% решается на смену зимней резины на летнюю, когда замечает очереди в шиномонтаж. При этом 15% переобуваются, когда ажиотаж в сервисах стихает.
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