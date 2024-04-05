Главный танковый завод РФ внедряет в машины систему борьбы с дронами

«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начал устанавливать в танки систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая направлена на противодействие беспилотникам. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
«Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — пояснили в УВЗ.
Кроме того, на предприятии возникла необходимость в новых специалистах, так как изделия техники становятся сложнее. «В цехах механосборочного производства открываются новые вакансии», — отметили в пресс-службе.
«Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. Несколько дней назад специалисты представили модернизированную «Ниву» для бойцов из мотострелкового полка. В марте они создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.