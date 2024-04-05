Главный танковый завод РФ внедряет в машины систему борьбы с дронами

05 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

УВЗ продолжает обеспечивать войска самой современной боевой техникой Фото: Анна Майорова © URA.RU «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начал устанавливать в танки систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая направлена на противодействие беспилотникам. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — пояснили в УВЗ. Кроме того, на предприятии возникла необходимость в новых специалистах, так как изделия техники становятся сложнее. «В цехах механосборочного производства открываются новые вакансии», — отметили в пресс-службе. «Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. Несколько дней назад специалисты представили модернизированную «Ниву» для бойцов из мотострелкового полка. В марте они создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начал устанавливать в танки систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая направлена на противодействие беспилотникам. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — пояснили в УВЗ. Кроме того, на предприятии возникла необходимость в новых специалистах, так как изделия техники становятся сложнее. «В цехах механосборочного производства открываются новые вакансии», — отметили в пресс-службе. «Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. Несколько дней назад специалисты представили модернизированную «Ниву» для бойцов из мотострелкового полка. В марте они создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами.