Главный танковый завод РФ внедряет в машины систему борьбы с дронами

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УВЗ продолжает обеспечивать войска самой современной боевой техникой Фото:

«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начал устанавливать в танки систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая направлена на противодействие беспилотникам. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — пояснили в УВЗ.

Кроме того, на предприятии возникла необходимость в новых специалистах, так как изделия техники становятся сложнее. «В цехах механосборочного производства открываются новые вакансии», — отметили в пресс-службе.

«Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. Несколько дней назад специалисты представили модернизированную «Ниву» для бойцов из мотострелкового полка. В марте они создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами.

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«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начал устанавливать в танки систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая направлена на противодействие беспилотникам. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — пояснили в УВЗ. Кроме того, на предприятии возникла необходимость в новых специалистах, так как изделия техники становятся сложнее. «В цехах механосборочного производства открываются новые вакансии», — отметили в пресс-службе. «Уралвагонзавод» не первый внедряет новые разработки для солдат. Несколько дней назад специалисты представили модернизированную «Ниву» для бойцов из мотострелкового полка. В марте они создали средство для борьбы с противотанковыми снарядами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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