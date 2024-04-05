Прокуратура Пласта (Челябинская область) взяла на контроль паводковую ситуацию на территории района, где 5 апреля прорвало частную запруду и затопило десять жилых домов в селе Верхняя Кабанка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокурор города Виталий Сейберт выехал в село Верхняя Кабанка. Установлено, что в селе организован пункт временного размещения в детском саду, где имеются в наличии спальные места и питание», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в своем telegram-канале. Эвакуированные жители района от размещения в пункте отказались.
В настоящее время устанавливается размер нанесенного ущерба. Также будет дана оценка действиям ответственных за содержание гидротехнического сооружения.
По информации МЧС, вода покинула территорию приусадебных участков, ушла из жилых домов, вернулась в русло реки. Население возвращается в свои дома.
В селе Кочкарь на реке Кабанка Пластовского района 5 апреля прорвало частную запруду для разведения рыбы. Подтопленными оказались десять частных домов и 14 приусадебных участков, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. На территории района решением главы администрации Андрея Пестрякова введен режим ЧС.
В селе Верхняя Кабанка организован пункт временного размещения в школе
Фото с telegram-канала прокуратуры Челябинской области (https://t.me/chelprocrf/3743)
Из-за прорыва запруды затопленными оказались 14 участков в селе Верхняя Кабанка
Фото с telegram-канала прокуратуры Челябинской области (https://t.me/chelprocrf/3743)
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Прокуратура Пласта (Челябинская область) взяла на контроль паводковую ситуацию на территории района, где 5 апреля прорвало частную запруду и затопило десять жилых домов в селе Верхняя Кабанка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокурор города Виталий Сейберт выехал в село Верхняя Кабанка. Установлено, что в селе организован пункт временного размещения в детском саду, где имеются в наличии спальные места и питание», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в своем telegram-канале. Эвакуированные жители района от размещения в пункте отказались. В настоящее время устанавливается размер нанесенного ущерба. Также будет дана оценка действиям ответственных за содержание гидротехнического сооружения. По информации МЧС, вода покинула территорию приусадебных участков, ушла из жилых домов, вернулась в русло реки. Население возвращается в свои дома. В селе Кочкарь на реке Кабанка Пластовского района 5 апреля прорвало частную запруду для разведения рыбы. Подтопленными оказались десять частных домов и 14 приусадебных участков, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. На территории района решением главы администрации Андрея Пестрякова введен режим ЧС.