Священник напомнил о самой популярной традиции Благовещения

Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не является частью богослужения, однако она любима многими. Птицы символизируют свободу, данную человеку богом, а также действие Святого Духа. Об этом заявил глава Учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов.
«Свободный полет птицы из клетки символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», — заявил Максим Козлов в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что традиция с отпусканием голубей также напоминает о действии Духа Святого, которое было в событиях Благовещения.
Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых значимых христианских праздников. Во всем мире Благовещение празднуют за девять месяцев до Рождества Христова. Однако в зависимости от конфессии, одни отмечают 7 апреля (в том числе и православные), а другие — 25 марта. То есть, по-юлианскому или григорианскому календарю соответственно.
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