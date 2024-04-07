Священник напомнил о самой популярной традиции Благовещения

Протоиерей Козлов: традиция выпускать птиц на Благовещение любима многими
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Обзорная по городу. Пермь , крест, храм, церковь, купол, православие
Максим Козлов сообщил, что традиция также символизирует действия Святого Духа Фото:

Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не является частью богослужения, однако она любима многими. Птицы символизируют свободу, данную человеку богом, а также действие Святого Духа. Об этом заявил глава Учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов.

«Свободный полет птицы из клетки символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», — заявил Максим Козлов в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что традиция с отпусканием голубей также напоминает о действии Духа Святого, которое было в событиях Благовещения.

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Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых значимых христианских праздников. Во всем мире Благовещение празднуют за девять месяцев до Рождества Христова. Однако в зависимости от конфессии, одни отмечают 7 апреля (в том числе и православные), а другие — 25 марта. То есть, по-юлианскому или григорианскому календарю соответственно.

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Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не является частью богослужения, однако она любима многими. Птицы символизируют свободу, данную человеку богом, а также действие Святого Духа. Об этом заявил глава Учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов. «Свободный полет птицы из клетки символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», — заявил Максим Козлов в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что традиция с отпусканием голубей также напоминает о действии Духа Святого, которое было в событиях Благовещения. Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых значимых христианских праздников. Во всем мире Благовещение празднуют за девять месяцев до Рождества Христова. Однако в зависимости от конфессии, одни отмечают 7 апреля (в том числе и православные), а другие — 25 марта. То есть, по-юлианскому или григорианскому календарю соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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