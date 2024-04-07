Священник напомнил о самой популярной традиции Благовещения

Протоиерей Козлов: традиция выпускать птиц на Благовещение любима многими

07 апреля 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Максим Козлов сообщил, что традиция также символизирует действия Святого Духа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не является частью богослужения, однако она любима многими. Птицы символизируют свободу, данную человеку богом, а также действие Святого Духа. Об этом заявил глава Учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов. «Свободный полет птицы из клетки символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», — заявил Максим Козлов в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что традиция с отпусканием голубей также напоминает о действии Духа Святого, которое было в событиях Благовещения. Новость по теме Благовещение-2024: суть праздника, традиции, запреты Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых значимых христианских праздников. Во всем мире Благовещение празднуют за девять месяцев до Рождества Христова. Однако в зависимости от конфессии, одни отмечают 7 апреля (в том числе и православные), а другие — 25 марта. То есть, по-юлианскому или григорианскому календарю соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не является частью богослужения, однако она любима многими. Птицы символизируют свободу, данную человеку богом, а также действие Святого Духа. Об этом заявил глава Учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов. «Свободный полет птицы из клетки символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения», — заявил Максим Козлов в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что традиция с отпусканием голубей также напоминает о действии Духа Святого, которое было в событиях Благовещения. Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых значимых христианских праздников. Во всем мире Благовещение празднуют за девять месяцев до Рождества Христова. Однако в зависимости от конфессии, одни отмечают 7 апреля (в том числе и православные), а другие — 25 марта. То есть, по-юлианскому или григорианскому календарю соответственно.