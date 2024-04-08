В Копейске пока не знают, кто придет на замену мэру

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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, фалейчик андрей
Андрей Фалейчик переходит на работу в правительство региона Фото:

В мэрии Копейска затруднились назвать, кто заменит перешедшего в правительство главу города Андрея Фалейчика. Так на вопрос URA.RU 8 апреля ответили в пресс-службе администрации.

«Кто сменит перешедшего на работу в правительство региона Андрея Фалейчика, на данный момент неизвестно. Вероятно, это станет известно 9 апреля», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.

О том, что глава Копейска Андрей Фалейчик перейдет на работу в правительство региона, стало известно 8 апреля. В пресс-службе губернатора сообщили, что Фалейчик займет пост вице-губернатора после того, как этот пост освободил заместитель губернатора Сергей Шаль.

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В мэрии Копейска затруднились назвать, кто заменит перешедшего в правительство главу города Андрея Фалейчика. Так на вопрос URA.RU 8 апреля ответили в пресс-службе администрации. «Кто сменит перешедшего на работу в правительство региона Андрея Фалейчика, на данный момент неизвестно. Вероятно, это станет известно 9 апреля», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. О том, что глава Копейска Андрей Фалейчик перейдет на работу в правительство региона, стало известно 8 апреля. В пресс-службе губернатора сообщили, что Фалейчик займет пост вице-губернатора после того, как этот пост освободил заместитель губернатора Сергей Шаль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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