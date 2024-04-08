В Копейске пока не знают, кто придет на замену мэру

08 апреля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Андрей Фалейчик переходит на работу в правительство региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мэрии Копейска затруднились назвать, кто заменит перешедшего в правительство главу города Андрея Фалейчика. Так на вопрос URA.RU 8 апреля ответили в пресс-службе администрации. «Кто сменит перешедшего на работу в правительство региона Андрея Фалейчика, на данный момент неизвестно. Вероятно, это станет известно 9 апреля», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. О том, что глава Копейска Андрей Фалейчик перейдет на работу в правительство региона, стало известно 8 апреля. В пресс-службе губернатора сообщили, что Фалейчик займет пост вице-губернатора после того, как этот пост освободил заместитель губернатора Сергей Шаль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мэрии Копейска затруднились назвать, кто заменит перешедшего в правительство главу города Андрея Фалейчика. Так на вопрос URA.RU 8 апреля ответили в пресс-службе администрации. «Кто сменит перешедшего на работу в правительство региона Андрея Фалейчика, на данный момент неизвестно. Вероятно, это станет известно 9 апреля», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. О том, что глава Копейска Андрей Фалейчик перейдет на работу в правительство региона, стало известно 8 апреля. В пресс-службе губернатора сообщили, что Фалейчик займет пост вице-губернатора после того, как этот пост освободил заместитель губернатора Сергей Шаль.