В Копейске пока не знают, кто придет на замену мэру

В мэрии Копейска затруднились назвать, кто заменит перешедшего в правительство главу города Андрея Фалейчика. Так на вопрос URA.RU 8 апреля ответили в пресс-службе администрации.
«Кто сменит перешедшего на работу в правительство региона Андрея Фалейчика, на данный момент неизвестно. Вероятно, это станет известно 9 апреля», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.
О том, что глава Копейска Андрей Фалейчик перейдет на работу в правительство региона, стало известно 8 апреля. В пресс-службе губернатора сообщили, что Фалейчик займет пост вице-губернатора после того, как этот пост освободил заместитель губернатора Сергей Шаль.
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