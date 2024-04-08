Александр Гриб и Андрей Фалейчик осмотрели площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске в поселке Октябрьский Челябинской области приступили к благоустройству футбольного стадиона. Министр спорта по Челябинской области Александр Гриб и глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик 8 апреля осмотрели площадку, на которой будет проводиться благоустройство и обсудили перечень работ, сообщили в пресс-службе минспорта по региону.

«Поручение губернатора по благоустройству стадиона в Октябрьском является важным шагом для развития спортивной инфраструктуры и повышения качества жизни местных жителей. Мы рады поддержать инициативу местных жителей и сделать их жизнь более спортивной и активной, создавая условия для занятий физической культурой и спортом», — отметил Александр Гриб, сообщила пресс-служба.

В ведомстве отметили, благоустройство стадиона будет включать в себя создание полноразмерного искусственного поля, легкоатлетических дорожек, круговой и прямой. Также планируется установить модульное сооружение с раздевалками, тренерскими, помещением для хранения инвентаря, будет закуплено спортивное оборудование.

В декабре 2023 года дети из поселка Октябрьское в Копейске Челябинской области во время прямой трансляции прямой линии обратились к Текслеру с просьбой о строительстве стадиона. Челябинский губернатор поручил главе Копейска держать вопрос на контроле, а также привлечь министерство спорта по региону, при необходимости выехать на место и осмотреть территорию.

В Копейске в поселке Октябрьский приступили к благоустройству футбольного стадиона Фото: пресс-служба минспорта по региону

Поручение по поводу благоустройства объекта было дано челябинским губернатором Алексеем Текслером в ходе прямой линии в 2023 году Фото: пресс-служба минспорта по региону