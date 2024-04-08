Пермяки смогут сэкономить на отдыхе в Египте до 30%

Жители Пермского края могут купить путевки в Египет дешевле на 30%. Сэкономить на отпуске получится, если лететь на отдых во второй половине мая, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале.
«Сейчас цены на путевки в Египет из Перми на середину мая выгоднее, чем в начале месяца или в апреле. Стоимость снижается, потому что там становится жарче. Также после окончания майских праздников нет большого ажиотажа. В зависимости от отеля можно сэкономить от 10% до 30%», — отметила Алина Балыбердина.
Она пояснила, что не стоит затягивать с покупкой путевки, так как ближе к дате вылета стоимость туров повышается. Турагент добавила, что есть еще один способ сэкономить на отдыхе. Если выбирать вылет из Екатеринбурга, можно выручить до 50 тысяч рублей. Это связано с длительностью поездки. Из Перми доступны путевки только на 10-11 ночей, а из Екатеринбурга — на 6-7 ночей.
«Многие пермяки выбирают вылеты из Екатеринбурга, потому что это доступнее. Например, один и тот же отель из Перми на 10 ночей будет стоить 200 тысяч рублей, а из Екатеринбурга на 6-7 ночей — 150-160 тысяч рублей. Экономия существенная», — рассказала турагент.
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Жители Пермского края могут купить путевки в Египет дешевле на 30%. Сэкономить на отпуске получится, если лететь на отдых во второй половине мая, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале. «Сейчас цены на путевки в Египет из Перми на середину мая выгоднее, чем в начале месяца или в апреле. Стоимость снижается, потому что там становится жарче. Также после окончания майских праздников нет большого ажиотажа. В зависимости от отеля можно сэкономить от 10% до 30%», — отметила Алина Балыбердина. Она пояснила, что не стоит затягивать с покупкой путевки, так как ближе к дате вылета стоимость туров повышается. Турагент добавила, что есть еще один способ сэкономить на отдыхе. Если выбирать вылет из Екатеринбурга, можно выручить до 50 тысяч рублей. Это связано с длительностью поездки. Из Перми доступны путевки только на 10-11 ночей, а из Екатеринбурга — на 6-7 ночей. «Многие пермяки выбирают вылеты из Екатеринбурга, потому что это доступнее. Например, один и тот же отель из Перми на 10 ночей будет стоить 200 тысяч рублей, а из Екатеринбурга на 6-7 ночей — 150-160 тысяч рублей. Экономия существенная», — рассказала турагент.