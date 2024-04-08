08 апреля 2024

Депутаты Копейска соберутся, чтобы принять досрочную отставку мэра Фалейчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейск. Челябинская область, фалейчик андрей
Андрей Фалейчик (слева) станет заместителем губернатора Алексея Текслера (справа) Фото:

Депутаты горсобрания Копейска (Челябинская область) 9 апреля соберутся на заседание, чтобы принять отставку мэра Андрея Фалейчика, который переходит на работу в правительство региона. Информация о созыве заседания появилась на сайте городского собрания депутатов.

«9 апреля 2024 года в 11:00 состоится 50 заседание Собрания депутатов Копейского городского округа. Повестка дня: 1. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского округа „О бюджете Копейского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. 2. Разное», — говорится в сообщении на сайте представительного органа.

По информации URA.RU, на внеочередном заседании в пункте «Разное» депутаты рассмотрят заявление об отставке мэра Копейска Андрея Фалейчика. Фалейчик переходит в правительство региона на должность вице-губернатора. Там он сменит Сергея Шаля, работавшего в правительстве при губернаторах Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и Алексее Текслере.

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Депутаты горсобрания Копейска (Челябинская область) 9 апреля соберутся на заседание, чтобы принять отставку мэра Андрея Фалейчика, который переходит на работу в правительство региона. Информация о созыве заседания появилась на сайте городского собрания депутатов. «9 апреля 2024 года в 11:00 состоится 50 заседание Собрания депутатов Копейского городского округа. Повестка дня: 1. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского округа „О бюджете Копейского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. 2. Разное», — говорится в сообщении на сайте представительного органа. По информации URA.RU, на внеочередном заседании в пункте «Разное» депутаты рассмотрят заявление об отставке мэра Копейска Андрея Фалейчика. Фалейчик переходит в правительство региона на должность вице-губернатора. Там он сменит Сергея Шаля, работавшего в правительстве при губернаторах Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и Алексее Текслере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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