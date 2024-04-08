Депутаты Копейска соберутся, чтобы принять досрочную отставку мэра Фалейчика

Депутаты горсобрания Копейска (Челябинская область) 9 апреля соберутся на заседание, чтобы принять отставку мэра Андрея Фалейчика, который переходит на работу в правительство региона. Информация о созыве заседания появилась на сайте городского собрания депутатов.
«9 апреля 2024 года в 11:00 состоится 50 заседание Собрания депутатов Копейского городского округа. Повестка дня: 1. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского округа „О бюджете Копейского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. 2. Разное», — говорится в сообщении на сайте представительного органа.
По информации URA.RU, на внеочередном заседании в пункте «Разное» депутаты рассмотрят заявление об отставке мэра Копейска Андрея Фалейчика. Фалейчик переходит в правительство региона на должность вице-губернатора. Там он сменит Сергея Шаля, работавшего в правительстве при губернаторах Михаиле Юревиче, Борисе Дубровском и Алексее Текслере.
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