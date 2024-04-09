В Челябинске продажи летних шин выросли в 2,5 раза. Скрин

Комплект летней резины в Челябинске в среднем стоит 26 тысяч рублей

09 апреля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Самыми популярными среди новых шин у челябинцев стали российские и азиатские бренды Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в апреле 2024 года продажи летних шин выросли в 2,5 раза. На данный момент комплект летней резины в среднем стоит 26 тысяч рублей. При этом самыми популярными среди новых шин у челябинцев стали российские и азиатские бренды, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Продажи летних шин в Челябинске выросли в 2,5 раза. Средняя цена новой летней резины в Челябинске в марте 2024 года составила 26 000 рублей и снизилась на 5% за год. При этом среди новых комплектов резины в топе продаж — российские и азиатские бренды. В городе заметнее всего, в 2,5 раза, за год выросли продажи российского бренда Cordiant, средняя стоимость набора — 18 900 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, на втором месте по популярности летних шин на челябинском рынке — китайский бренд Triangle, спрос на них вырос в два раза. Средняя стоимость такого комплекта составляет 31 тысячу рублей. Топ-3 по росту закрывает южнокорейский производитель Hankook, спрос на него вырос больше чем в два раза, средняя стоимость комплекта при этом составляет 35 тысяч 700 рублей. По доле продаж среди новых брендов лидируют Yokohama (8,2%), Triangle (8,1%) и Cordiant (7,6%). Если говорить о комплектах, бывших в употреблении, то самым популярным брендом у челябинских автомобилистов стал Pirelli, в среднем на вторичном рынке итальянский комплект стоит 12 700 рублей. Другие марки в топ-3 — это Yokohama и Bridgestone. Стоимость бывших в употреблении комплектов составляет 11 тысяч 800 и 13 тысяч 200 рублей соответственно. Средняя цена новой летней резины в Челябинске в марте 2024 года составила 26 000 рублей и снизилась на 5% за год. Подержанные покрышки можно купить по цене в 12 100 рублей, динамика цен составила +12%. При этом за месяц — относительно февраля 2024 — в Челябинске стоимость резины снизилась в среднем на 11%. Аналитики связывают такую динамику с увеличением ассортимента, продавцы размещают больше предложений на пике сезона «переобувки», что влияет на общий средний чек. Среди новых комплектов резины в топе продаж — российские и азиатские бренды Скрин: пресс-служба «Авито Услуги» Если говорить о б/у комплектах, то самым популярным брендом у челябинских автомобилистов стал Pirelli, в среднем итальянский комплект стоит 12 700 рублей на вторичном рынке Скрин: пресс-служба «Авито Услуги» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в апреле 2024 года продажи летних шин выросли в 2,5 раза. На данный момент комплект летней резины в среднем стоит 26 тысяч рублей. При этом самыми популярными среди новых шин у челябинцев стали российские и азиатские бренды, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Продажи летних шин в Челябинске выросли в 2,5 раза. Средняя цена новой летней резины в Челябинске в марте 2024 года составила 26 000 рублей и снизилась на 5% за год. При этом среди новых комплектов резины в топе продаж — российские и азиатские бренды. В городе заметнее всего, в 2,5 раза, за год выросли продажи российского бренда Cordiant, средняя стоимость набора — 18 900 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, на втором месте по популярности летних шин на челябинском рынке — китайский бренд Triangle, спрос на них вырос в два раза. Средняя стоимость такого комплекта составляет 31 тысячу рублей. Топ-3 по росту закрывает южнокорейский производитель Hankook, спрос на него вырос больше чем в два раза, средняя стоимость комплекта при этом составляет 35 тысяч 700 рублей. По доле продаж среди новых брендов лидируют Yokohama (8,2%), Triangle (8,1%) и Cordiant (7,6%). Если говорить о комплектах, бывших в употреблении, то самым популярным брендом у челябинских автомобилистов стал Pirelli, в среднем на вторичном рынке итальянский комплект стоит 12 700 рублей. Другие марки в топ-3 — это Yokohama и Bridgestone. Стоимость бывших в употреблении комплектов составляет 11 тысяч 800 и 13 тысяч 200 рублей соответственно. Средняя цена новой летней резины в Челябинске в марте 2024 года составила 26 000 рублей и снизилась на 5% за год. Подержанные покрышки можно купить по цене в 12 100 рублей, динамика цен составила +12%. При этом за месяц — относительно февраля 2024 — в Челябинске стоимость резины снизилась в среднем на 11%. Аналитики связывают такую динамику с увеличением ассортимента, продавцы размещают больше предложений на пике сезона «переобувки», что влияет на общий средний чек.