В Челябинске инженерам помогут ускорить обработку металлов для космоса

09 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

В ЧелГУ создадут программное обеспечение для инженеров Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) разработают программное обеспечение ради ускорения процесса обработки металлов для аэрокосмической отрасли и других нужд. Об этом со ссылкой на доцента кафедры общей и теоретической физики Полину Майер сообщили в пресс-службе вуза. «Основой численного исследования является реалистичная модель, учитывающая существенные физические процессы. Ожидаем, что разработка даст качественный рост точности и информативности моделирования процессов резания», — заявила Майер. Ученые исследуют пластическую деформацию и разрушение материала при обработке. Научившись точно моделировать металлы, челябинцы помогут инженерам не только поднять скорость обработки, но и повышать точность резания, качество обработанной поверхности. Итогом научных усилий станет разработка пакета программ для специалистов. Помощь в этом окажут прежние эксперименты с нейросетями. Искусственный интеллект в ЧелГУ уже обучили создавать точные модели материалов. Работа над проектом ведется в рамках поддержки Российского научного фонда, который выделил на эти цели ежегодно по семь миллионов рублей. Проект рассчитан на три года и включает в себя как теоретические, так и практические аспекты численного моделирования. Основными исполнителями проекта станут сотрудники кафедры. Кроме Полины Майер, это заведующий Александр Майер, доцент Виктор Погорелко, заведующий учебной лабораторией Егор Родионов и аспирант Наталья Грачева. Всего коллектив проекта включает 10 человек, в том числе студентов и аспирантов ЧелГУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) разработают программное обеспечение ради ускорения процесса обработки металлов для аэрокосмической отрасли и других нужд. Об этом со ссылкой на доцента кафедры общей и теоретической физики Полину Майер сообщили в пресс-службе вуза. «Основой численного исследования является реалистичная модель, учитывающая существенные физические процессы. Ожидаем, что разработка даст качественный рост точности и информативности моделирования процессов резания», — заявила Майер. Ученые исследуют пластическую деформацию и разрушение материала при обработке. Научившись точно моделировать металлы, челябинцы помогут инженерам не только поднять скорость обработки, но и повышать точность резания, качество обработанной поверхности. Итогом научных усилий станет разработка пакета программ для специалистов. Помощь в этом окажут прежние эксперименты с нейросетями. Искусственный интеллект в ЧелГУ уже обучили создавать точные модели материалов. Работа над проектом ведется в рамках поддержки Российского научного фонда, который выделил на эти цели ежегодно по семь миллионов рублей. Проект рассчитан на три года и включает в себя как теоретические, так и практические аспекты численного моделирования. Основными исполнителями проекта станут сотрудники кафедры. Кроме Полины Майер, это заведующий Александр Майер, доцент Виктор Погорелко, заведующий учебной лабораторией Егор Родионов и аспирант Наталья Грачева. Всего коллектив проекта включает 10 человек, в том числе студентов и аспирантов ЧелГУ.