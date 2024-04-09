В МЧС назвали самые пожароопасные территории Пермского края

МЧС: летом 2024 года прогнозируются пожары в Гайнах и Чердыни Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, тушение огня, огонь, лесной пожар, учения мчс, тушение пожара, лесные пожары, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, тушение лесных пожаров
в некоторых территориях региона риск возникновения природных пожаров выше Фото:

Чердынский и Гайнский округа названы в числе территорий, где весной и летом 2024 года могут произойти природные пожары. Об этом сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили на пресс-конференции, посвященной пожароопасному сезону.

«Пожароопасный сезон в Пермском крае начинается в апреле. В конце месяца риск возникновения природных пожаров присутствует в Чайковском городском округе. В мае такие риски будут в четырех муниципалитетах: Гайнский, Кунгурский, Чердынский и Чаковский округа. В июне и июле к ним добавятся Красновишерский, Соликамский, Кочевский и Косинский округа», — рассказала начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения краевого ГУ МЧС Наталья Макарова.

В МЧС отмечают, что август 2024 года ожидается теплым, но весьма дождливым. В этом месяце природные пожары могут возникнуть на территории Гайнского, Кочевского, Косинского, Чердынского, Красновишерского и Соликамского округов. В сентябре риски пожаров снизятся, но опасность будет сохраняться в Гайнах, Чердыни и Краснокамском округе. Именно в районе Краснокамска отмечается максимальный риск торфяных пожаров. Завершение пожароопасного сезона прогнозируется ближе к середине октября.

В ходе пресс-конференции представители краевого ГУ МЧС, а также заместитель министра природных ресурсов Пермского края Олег Солонцов отметили, что совместными усилиями ведется мониторинг температурных зон и возможных возникающих пожаров. Для этого используется специальное приложение «Термические точки», которое оперативно показывает места с наиболее высокой температурой, места возможных пожаров исследуются БПЛА и самолетами авиалесоохраны. Также на время пожароопасного сезона в крае размещаются восемь временных постов пожарной охраны для оперативного реагирования и обнаружения очагов возгорания.

В МЧС напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности с огнем, не поджигать траву и тополиный пух. В случаях, если пермяки увидели пожар, следует незамедлительно сообщить по телефону 112.

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Чердынский и Гайнский округа названы в числе территорий, где весной и летом 2024 года могут произойти природные пожары. Об этом сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили на пресс-конференции, посвященной пожароопасному сезону. «Пожароопасный сезон в Пермском крае начинается в апреле. В конце месяца риск возникновения природных пожаров присутствует в Чайковском городском округе. В мае такие риски будут в четырех муниципалитетах: Гайнский, Кунгурский, Чердынский и Чаковский округа. В июне и июле к ним добавятся Красновишерский, Соликамский, Кочевский и Косинский округа», — рассказала начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения краевого ГУ МЧС Наталья Макарова. В МЧС отмечают, что август 2024 года ожидается теплым, но весьма дождливым. В этом месяце природные пожары могут возникнуть на территории Гайнского, Кочевского, Косинского, Чердынского, Красновишерского и Соликамского округов. В сентябре риски пожаров снизятся, но опасность будет сохраняться в Гайнах, Чердыни и Краснокамском округе. Именно в районе Краснокамска отмечается максимальный риск торфяных пожаров. Завершение пожароопасного сезона прогнозируется ближе к середине октября. В ходе пресс-конференции представители краевого ГУ МЧС, а также заместитель министра природных ресурсов Пермского края Олег Солонцов отметили, что совместными усилиями ведется мониторинг температурных зон и возможных возникающих пожаров. Для этого используется специальное приложение «Термические точки», которое оперативно показывает места с наиболее высокой температурой, места возможных пожаров исследуются БПЛА и самолетами авиалесоохраны. Также на время пожароопасного сезона в крае размещаются восемь временных постов пожарной охраны для оперативного реагирования и обнаружения очагов возгорания. В МЧС напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности с огнем, не поджигать траву и тополиный пух. В случаях, если пермяки увидели пожар, следует незамедлительно сообщить по телефону 112.
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