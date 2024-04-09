В МЧС назвали самые пожароопасные территории Пермского края

МЧС: летом 2024 года прогнозируются пожары в Гайнах и Чердыни Пермского края

09 апреля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

в некоторых территориях региона риск возникновения природных пожаров выше Фото: Анна Майорова © URA.RU Чердынский и Гайнский округа названы в числе территорий, где весной и летом 2024 года могут произойти природные пожары. Об этом сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили на пресс-конференции, посвященной пожароопасному сезону. «Пожароопасный сезон в Пермском крае начинается в апреле. В конце месяца риск возникновения природных пожаров присутствует в Чайковском городском округе. В мае такие риски будут в четырех муниципалитетах: Гайнский, Кунгурский, Чердынский и Чаковский округа. В июне и июле к ним добавятся Красновишерский, Соликамский, Кочевский и Косинский округа», — рассказала начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения краевого ГУ МЧС Наталья Макарова. В МЧС отмечают, что август 2024 года ожидается теплым, но весьма дождливым. В этом месяце природные пожары могут возникнуть на территории Гайнского, Кочевского, Косинского, Чердынского, Красновишерского и Соликамского округов. В сентябре риски пожаров снизятся, но опасность будет сохраняться в Гайнах, Чердыни и Краснокамском округе. Именно в районе Краснокамска отмечается максимальный риск торфяных пожаров. Завершение пожароопасного сезона прогнозируется ближе к середине октября. В ходе пресс-конференции представители краевого ГУ МЧС, а также заместитель министра природных ресурсов Пермского края Олег Солонцов отметили, что совместными усилиями ведется мониторинг температурных зон и возможных возникающих пожаров. Для этого используется специальное приложение «Термические точки», которое оперативно показывает места с наиболее высокой температурой, места возможных пожаров исследуются БПЛА и самолетами авиалесоохраны. Также на время пожароопасного сезона в крае размещаются восемь временных постов пожарной охраны для оперативного реагирования и обнаружения очагов возгорания. В МЧС напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности с огнем, не поджигать траву и тополиный пух. В случаях, если пермяки увидели пожар, следует незамедлительно сообщить по телефону 112. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чердынский и Гайнский округа названы в числе территорий, где весной и летом 2024 года могут произойти природные пожары. Об этом сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили на пресс-конференции, посвященной пожароопасному сезону. «Пожароопасный сезон в Пермском крае начинается в апреле. В конце месяца риск возникновения природных пожаров присутствует в Чайковском городском округе. В мае такие риски будут в четырех муниципалитетах: Гайнский, Кунгурский, Чердынский и Чаковский округа. В июне и июле к ним добавятся Красновишерский, Соликамский, Кочевский и Косинский округа», — рассказала начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения краевого ГУ МЧС Наталья Макарова. В МЧС отмечают, что август 2024 года ожидается теплым, но весьма дождливым. В этом месяце природные пожары могут возникнуть на территории Гайнского, Кочевского, Косинского, Чердынского, Красновишерского и Соликамского округов. В сентябре риски пожаров снизятся, но опасность будет сохраняться в Гайнах, Чердыни и Краснокамском округе. Именно в районе Краснокамска отмечается максимальный риск торфяных пожаров. Завершение пожароопасного сезона прогнозируется ближе к середине октября. В ходе пресс-конференции представители краевого ГУ МЧС, а также заместитель министра природных ресурсов Пермского края Олег Солонцов отметили, что совместными усилиями ведется мониторинг температурных зон и возможных возникающих пожаров. Для этого используется специальное приложение «Термические точки», которое оперативно показывает места с наиболее высокой температурой, места возможных пожаров исследуются БПЛА и самолетами авиалесоохраны. Также на время пожароопасного сезона в крае размещаются восемь временных постов пожарной охраны для оперативного реагирования и обнаружения очагов возгорания. В МЧС напомнили жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности с огнем, не поджигать траву и тополиный пух. В случаях, если пермяки увидели пожар, следует незамедлительно сообщить по телефону 112.