В Челябинске полицейские задержали мужчину, разгуливавшего с оружием по городу

В Челябинске полицейские задержали 52-летней пьяного местного жителя, испугавшего местных жителей прогулкой с оружием в руках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, угрожающим предметом было пневматическое оружие, которое в ходе задержания было изъято.
«Мужчина был установлен и задержан. Сотрудники полиции выяснили, что в руках у 52-летнего местного жителя находилось пневматическое оружие, которое стражами порядка изъято и будет направлено на исследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Там отметили, что в настоящее время в доме мужчины работают сотрудники полиции, проводится осмотр квартиры. Причины, по которым он разгуливал с оружием в руках, устанавливаются.
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