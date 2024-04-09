В Челябинске полицейские задержали мужчину, разгуливавшего с оружием по городу

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Полицейские оперативно задержали мужчину Фото:

В Челябинске полицейские задержали 52-летней пьяного местного жителя, испугавшего местных жителей прогулкой с оружием в руках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, угрожающим предметом было пневматическое оружие, которое в ходе задержания было изъято.

«Мужчина был установлен и задержан. Сотрудники полиции выяснили, что в руках у 52-летнего местного жителя находилось пневматическое оружие, которое стражами порядка изъято и будет направлено на исследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Там отметили, что в настоящее время в доме мужчины работают сотрудники полиции, проводится осмотр квартиры. Причины, по которым он разгуливал с оружием в руках, устанавливаются.

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В Челябинске полицейские задержали 52-летней пьяного местного жителя, испугавшего местных жителей прогулкой с оружием в руках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, угрожающим предметом было пневматическое оружие, которое в ходе задержания было изъято. «Мужчина был установлен и задержан. Сотрудники полиции выяснили, что в руках у 52-летнего местного жителя находилось пневматическое оружие, которое стражами порядка изъято и будет направлено на исследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что в настоящее время в доме мужчины работают сотрудники полиции, проводится осмотр квартиры. Причины, по которым он разгуливал с оружием в руках, устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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