Происшествия В Челябинске полицейские задержали мужчину, разгуливавшего с оружием по городу 09 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 + Полицейские оперативно задержали мужчину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске полицейские задержали 52-летней пьяного местного жителя, испугавшего местных жителей прогулкой с оружием в руках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, угрожающим предметом было пневматическое оружие, которое в ходе задержания было изъято. «Мужчина был установлен и задержан. Сотрудники полиции выяснили, что в руках у 52-летнего местного жителя находилось пневматическое оружие, которое стражами порядка изъято и будет направлено на исследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что в настоящее время в доме мужчины работают сотрудники полиции, проводится осмотр квартиры. Причины, по которым он разгуливал с оружием в руках, устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске полицейские задержали 52-летней пьяного местного жителя, испугавшего местных жителей прогулкой с оружием в руках. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, угрожающим предметом было пневматическое оружие, которое в ходе задержания было изъято. «Мужчина был установлен и задержан. Сотрудники полиции выяснили, что в руках у 52-летнего местного жителя находилось пневматическое оружие, которое стражами порядка изъято и будет направлено на исследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. Там отметили, что в настоящее время в доме мужчины работают сотрудники полиции, проводится осмотр квартиры. Причины, по которым он разгуливал с оружием в руках, устанавливаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям