Прокуратура ХМАО сделала заявление из-за приговора опальному олигарху Копайгоре

Прокуратура ХМАО рассматривает вопрос об обжаловании приговора скандальному олигарху из Сургута Андрею Копайгоре. В надзорном ведомстве пояснили URA.RU, что примут решение об этом после получения решения суда.
«На данный момент судебное решение не получено. После получения судебного решения и его изучения будет решаться вопрос о внесении или не внесении представления об обжаловании», — прокомментировали журналисту агентства в прокуратуре региона.
Ранее URA.RU писало, что Сургутским городским судом предпринимателю Андрею Копайгоре вынесен приговор два года колонии-поселения. Однако от реального наказания бизнесмен был освобожден з-за того, что фактически отбыл срок находясь в СИЗО.
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