08 апреля 2024

Прокуратура ХМАО сделала заявление из-за приговора опальному олигарху Копайгоре

Прокуратура ХМАО рассмотрит возможность обжалования приговора олигарху Копайгоре
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура примет решение об обжаловании приговора после изучения решения суда Фото:

Прокуратура ХМАО рассматривает вопрос об обжаловании приговора скандальному олигарху из Сургута Андрею Копайгоре. В надзорном ведомстве пояснили URA.RU, что примут решение об этом после получения решения суда.

«На данный момент судебное решение не получено. После получения судебного решения и его изучения будет решаться вопрос о внесении или не внесении представления об обжаловании», — прокомментировали журналисту агентства в прокуратуре региона.

Ранее URA.RU писало, что Сургутским городским судом предпринимателю Андрею Копайгоре вынесен приговор два года колонии-поселения. Однако от реального наказания бизнесмен был освобожден з-за того, что фактически отбыл срок находясь в СИЗО.

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Прокуратура ХМАО рассматривает вопрос об обжаловании приговора скандальному олигарху из Сургута Андрею Копайгоре. В надзорном ведомстве пояснили URA.RU, что примут решение об этом после получения решения суда. «На данный момент судебное решение не получено. После получения судебного решения и его изучения будет решаться вопрос о внесении или не внесении представления об обжаловании», — прокомментировали журналисту агентства в прокуратуре региона. Ранее URA.RU писало, что Сургутским городским судом предпринимателю Андрею Копайгоре вынесен приговор два года колонии-поселения. Однако от реального наказания бизнесмен был освобожден з-за того, что фактически отбыл срок находясь в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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