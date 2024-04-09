В пермской Барде на день запретят продажу алкоголя из-за исламского праздника

09 апреля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

В Ураза-байрам в мечетях пройдут праздничные молитвы Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Пермском крае на территории Бардымского муниципального округа 10 апреля вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной служит празднование Ураза-байрама, который мусульмане отмечают в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. «10 апреля, в день проведения праздника Ураза-байрам, на территории Бардымского округа установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключением является розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Продажа запрещена в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения», — сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 24 мая запретят продажу алкоголя из-за проведения Последнего звонка для учеников выпускных классов. Запрет не распространяется на кафе и рестораны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае на территории Бардымского муниципального округа 10 апреля вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной служит празднование Ураза-байрама, который мусульмане отмечают в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. «10 апреля, в день проведения праздника Ураза-байрам, на территории Бардымского округа установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключением является розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Продажа запрещена в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения», — сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 24 мая запретят продажу алкоголя из-за проведения Последнего звонка для учеников выпускных классов. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.