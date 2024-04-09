В пермской Барде на день запретят продажу алкоголя из-за исламского праздника

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Мусульманский праздник Ураза-байрам. Сургут, мечеть, полумесяц, ислам, конфессия, религия
В Ураза-байрам в мечетях пройдут праздничные молитвы Фото:

В Пермском крае на территории Бардымского муниципального округа 10 апреля вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной служит празднование Ураза-байрама, который мусульмане отмечают в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.

«10 апреля, в день проведения праздника Ураза-байрам, на территории Бардымского округа установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключением является розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Продажа запрещена в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения», — сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 24 мая запретят продажу алкоголя из-за проведения Последнего звонка для учеников выпускных классов. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.

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В Пермском крае на территории Бардымского муниципального округа 10 апреля вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной служит празднование Ураза-байрама, который мусульмане отмечают в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. «10 апреля, в день проведения праздника Ураза-байрам, на территории Бардымского округа установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключением является розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Продажа запрещена в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения», — сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 24 мая запретят продажу алкоголя из-за проведения Последнего звонка для учеников выпускных классов. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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