Происшествия На челябинском предприятии на работника из Китая упала металлическая балка 10 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + Рабочий скончался на месте происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На одном из предприятий в Челябинской области на рабочего из Китая упала металлическая балка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина скончался на месте ЧП. «Во время работы на рабочего упала металлическая балка. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, погибшему было 58 лет. Он работал машинистом башенного крана. Балка рухнула на него с высоты более 50 метров. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:02 по Уральскому времени: «Следователям территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На одном из предприятий в Челябинской области на рабочего из Китая упала металлическая балка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина скончался на месте ЧП. «Во время работы на рабочего упала металлическая балка. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, погибшему было 58 лет. Он работал машинистом башенного крана. Балка рухнула на него с высоты более 50 метров. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:02 по Уральскому времени: «Следователям территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям