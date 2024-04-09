09 апреля 2024

На челябинском предприятии на работника из Китая упала металлическая балка

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, каска, строительная каска, сиз
Рабочий скончался на месте происшествия Фото:

На одном из предприятий в Челябинской области на рабочего из Китая упала металлическая балка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина скончался на месте ЧП.

«Во время работы на рабочего упала металлическая балка. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, погибшему было 58 лет. Он работал машинистом башенного крана. Балка рухнула на него с высоты более 50 метров.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:02 по Уральскому времени: «Следователям территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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На одном из предприятий в Челябинской области на рабочего из Китая упала металлическая балка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина скончался на месте ЧП. «Во время работы на рабочего упала металлическая балка. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, погибшему было 58 лет. Он работал машинистом башенного крана. Балка рухнула на него с высоты более 50 метров. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:02 по Уральскому времени: «Следователям территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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