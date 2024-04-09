На челябинском предприятии на работника из Китая упала металлическая балка

На одном из предприятий в Челябинской области на рабочего из Китая упала металлическая балка. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчина скончался на месте ЧП.
«Во время работы на рабочего упала металлическая балка. От полученных травм он скончался на месте», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, погибшему было 58 лет. Он работал машинистом башенного крана. Балка рухнула на него с высоты более 50 метров.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 12:02 по Уральскому времени: «Следователям территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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