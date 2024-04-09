09 апреля 2024

В центре подготовки контрактников ХМАО открыли курсы боевого слаживания

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
За 10 дней на курсы записалось 70 человек Фото:

В Ханты-Мансийском Центре патриотов России открыли курсы боевой подготовки. Информация о новой программе боевого слаживания была опубликована в tg-канале властей округа.

«Курсы подготовки бойцов организовали в Центре патриотов России. Новобранцам рассказывают и показывают, как оказывать первую медицинскую помощь, обращаться с оружием, ориентироваться на местности, помогают получить навыки начальной тактической подготовки», — указано в посте.

Курсы проходят в одной из гостиниц города. За 10 дней на подготовку записалось более 70 человек. В Центре уточнили, что каждый контрактник ХМАО может пройти НВП и боевое слаживание.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы региона Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы ХМАО Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В Центре патриотов РФ за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.

Видео: tg-канал «Югра Официально»

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В Ханты-Мансийском Центре патриотов России открыли курсы боевой подготовки. Информация о новой программе боевого слаживания была опубликована в tg-канале властей округа. «Курсы подготовки бойцов организовали в Центре патриотов России. Новобранцам рассказывают и показывают, как оказывать первую медицинскую помощь, обращаться с оружием, ориентироваться на местности, помогают получить навыки начальной тактической подготовки», — указано в посте. Курсы проходят в одной из гостиниц города. За 10 дней на подготовку записалось более 70 человек. В Центре уточнили, что каждый контрактник ХМАО может пройти НВП и боевое слаживание. Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы региона Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией. Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы ХМАО Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В Центре патриотов РФ за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией. Видео: tg-канал «Югра Официально»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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