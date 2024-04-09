Армия и оружие В центре подготовки контрактников ХМАО открыли курсы боевого слаживания 10 апреля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 + За 10 дней на курсы записалось 70 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ханты-Мансийском Центре патриотов России открыли курсы боевой подготовки. Информация о новой программе боевого слаживания была опубликована в tg-канале властей округа. «Курсы подготовки бойцов организовали в Центре патриотов России. Новобранцам рассказывают и показывают, как оказывать первую медицинскую помощь, обращаться с оружием, ориентироваться на местности, помогают получить навыки начальной тактической подготовки», — указано в посте. Курсы проходят в одной из гостиниц города. За 10 дней на подготовку записалось более 70 человек. В Центре уточнили, что каждый контрактник ХМАО может пройти НВП и боевое слаживание. Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы региона Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией. Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы ХМАО Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В Центре патриотов РФ за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией. Видео: tg-канал « Югра Официально » Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ханты-Мансийском Центре патриотов России открыли курсы боевой подготовки. Информация о новой программе боевого слаживания была опубликована в tg-канале властей округа. «Курсы подготовки бойцов организовали в Центре патриотов России. Новобранцам рассказывают и показывают, как оказывать первую медицинскую помощь, обращаться с оружием, ориентироваться на местности, помогают получить навыки начальной тактической подготовки», — указано в посте. Курсы проходят в одной из гостиниц города. За 10 дней на подготовку записалось более 70 человек. В Центре уточнили, что каждый контрактник ХМАО может пройти НВП и боевое слаживание. Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы региона Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией. Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы ХМАО Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В Центре патриотов РФ за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией. Видео: tg-канал «Югра Официально» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям