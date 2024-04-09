В центре подготовки контрактников ХМАО открыли курсы боевого слаживания

В Ханты-Мансийском Центре патриотов России открыли курсы боевой подготовки. Информация о новой программе боевого слаживания была опубликована в tg-канале властей округа.
«Курсы подготовки бойцов организовали в Центре патриотов России. Новобранцам рассказывают и показывают, как оказывать первую медицинскую помощь, обращаться с оружием, ориентироваться на местности, помогают получить навыки начальной тактической подготовки», — указано в посте.
Курсы проходят в одной из гостиниц города. За 10 дней на подготовку записалось более 70 человек. В Центре уточнили, что каждый контрактник ХМАО может пройти НВП и боевое слаживание.
Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы региона Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В едином пункте отбора рекрутов за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.
Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2024 года по поручению главы ХМАО Натальи Комаровой в регионе начал работать уникальный центр отбора контрактников. В Центре патриотов РФ за день можно пройти все этапы — от подачи заявления до обследования военно-врачебной комиссией.
Видео: tg-канал «
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!