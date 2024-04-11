Путин впервые за полтора года провел очное совещание Совбеза

11 апреля 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин впервые за полтора года провел очное совещание Совбеза Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин впервые с ноября 2022 года провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в очном формате, а не по видеосвязи. Основной темой повестки 11 апреля, которую озвучил Путин, стали вопросы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Обсудим сегодня развитие Евразэс. Вопросов много. Они находятся постоянно в поле зрения», — отметил Путин. Очное проведение оперативного совещания совбеза может быть связано с тем, что сейчас идет «трансформация власти», и через месяц, после инаугурации президента, произойдет смена правительства, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. При этом эксперт отмечает, что один из самых острых вопросов, который важен для России в рамках ЕАЭС и взаимоотношений с партнерами, — миграционная политика. «Эта тема не имеет простого решения, потому что рабочих рук в России не хватает, а это — важное ограничение экономического роста экономики страны. Миграционная политика нуждается в изменении, когда мигрант четко бы понимал, что, если он выполняет определенные условия, через пять лет он сможет получить гражданство. Этого не было раньше, и в результате мы получили непростую ситуацию, которая после теракта в „Крокусе“ обострилась. Эта тема имеет очень влиятельных лоббистов, поэтому Путину с членами Совбеза надо обсудить ее. Она касается не только ЕАЭС, но и других страны постсоветского пространства», — объяснил Шпунт. В 2023 году Россия была председателем в ЕАЭС (в этом году председательствующей страной является Армения). В ЕАЭС входит пять государств: РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин впервые с ноября 2022 года провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в очном формате, а не по видеосвязи. Основной темой повестки 11 апреля, которую озвучил Путин, стали вопросы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Обсудим сегодня развитие Евразэс. Вопросов много. Они находятся постоянно в поле зрения», — отметил Путин. Очное проведение оперативного совещания совбеза может быть связано с тем, что сейчас идет «трансформация власти», и через месяц, после инаугурации президента, произойдет смена правительства, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. При этом эксперт отмечает, что один из самых острых вопросов, который важен для России в рамках ЕАЭС и взаимоотношений с партнерами, — миграционная политика. «Эта тема не имеет простого решения, потому что рабочих рук в России не хватает, а это — важное ограничение экономического роста экономики страны. Миграционная политика нуждается в изменении, когда мигрант четко бы понимал, что, если он выполняет определенные условия, через пять лет он сможет получить гражданство. Этого не было раньше, и в результате мы получили непростую ситуацию, которая после теракта в „Крокусе“ обострилась. Эта тема имеет очень влиятельных лоббистов, поэтому Путину с членами Совбеза надо обсудить ее. Она касается не только ЕАЭС, но и других страны постсоветского пространства», — объяснил Шпунт. В 2023 году Россия была председателем в ЕАЭС (в этом году председательствующей страной является Армения). В ЕАЭС входит пять государств: РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.