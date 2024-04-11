На железнодорожном вокзале в Челябинске установят капсулы для сна. Фото

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Капсулы оборудуют отделом для багажа и розеткой для зарядных устройств Фото:

На железнодорожном вокзале Челябинска установят капсулы для сна. Места отдыха появятся на вокзале не позже июля, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В первом полугодии текущего года капсулы для сна установим еще на четырех крупных вокзалах страны: Курском в Москве, в Челябинске, Омске и Красноярске. Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько — цена зависит от продолжительности аренды», — сообщили в пресс-службе.

Спальные места оборудуют USB-розетками, шумоизолирующими жалюзи и местом для багажа. В стоимость аренды включили одноразовое постельное белье, уточнили в пресс-службе.

Капсулы установят до конца июня
Капсулы установят до конца июня

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На железнодорожном вокзале Челябинска установят капсулы для сна. Места отдыха появятся на вокзале не позже июля, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В первом полугодии текущего года капсулы для сна установим еще на четырех крупных вокзалах страны: Курском в Москве, в Челябинске, Омске и Красноярске. Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько — цена зависит от продолжительности аренды», — сообщили в пресс-службе. Спальные места оборудуют USB-розетками, шумоизолирующими жалюзи и местом для багажа. В стоимость аренды включили одноразовое постельное белье, уточнили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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