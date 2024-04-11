На железнодорожном вокзале в Челябинске установят капсулы для сна. Фото

11 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Капсулы оборудуют отделом для багажа и розеткой для зарядных устройств Фото: Илья Московец © URA.RU На железнодорожном вокзале Челябинска установят капсулы для сна. Места отдыха появятся на вокзале не позже июля, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В первом полугодии текущего года капсулы для сна установим еще на четырех крупных вокзалах страны: Курском в Москве, в Челябинске, Омске и Красноярске. Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько — цена зависит от продолжительности аренды», — сообщили в пресс-службе. Спальные места оборудуют USB-розетками, шумоизолирующими жалюзи и местом для багажа. В стоимость аренды включили одноразовое постельное белье, уточнили в пресс-службе. Капсулы установят до конца июня telegram-канал «Телеграмма РЖД» фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На железнодорожном вокзале Челябинска установят капсулы для сна. Места отдыха появятся на вокзале не позже июля, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В первом полугодии текущего года капсулы для сна установим еще на четырех крупных вокзалах страны: Курском в Москве, в Челябинске, Омске и Красноярске. Арендовать капсулу можно как на один час, так и на несколько — цена зависит от продолжительности аренды», — сообщили в пресс-службе. Спальные места оборудуют USB-розетками, шумоизолирующими жалюзи и местом для багажа. В стоимость аренды включили одноразовое постельное белье, уточнили в пресс-службе.