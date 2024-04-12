Ранее судимой пермячке, заколовшей ножом сожителя, предъявили обвинение

13 апреля 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Женщина ударила ножом в туловище своего сожителя Фото: Стас Этвеш © URA.RU Ранее судимой жительнице Кунгура (Пермский край), которая заколола ножом своего сожителя, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“ ранее судимой 61-летней женщине. Обвиняемая заключена под стражу», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что пермячка распивала алкоголь со своим сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в туловище мужчины. Он скончался на месте происшествия. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ранее судимой жительнице Кунгура (Пермский край), которая заколола ножом своего сожителя, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“ ранее судимой 61-летней женщине. Обвиняемая заключена под стражу», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что пермячка распивала алкоголь со своим сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в туловище мужчины. Он скончался на месте происшествия. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.