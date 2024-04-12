Ранее судимой пермячке, заколовшей ножом сожителя, предъявили обвинение

Ранее судимой жительнице Кунгура (Пермский край), которая заколола ножом своего сожителя, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“ ранее судимой 61-летней женщине. Обвиняемая заключена под стражу», — сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что пермячка распивала алкоголь со своим сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в туловище мужчины. Он скончался на месте происшествия. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.
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Ранее судимой жительнице Кунгура (Пермский край), которая заколола ножом своего сожителя, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“ ранее судимой 61-летней женщине. Обвиняемая заключена под стражу», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что пермячка распивала алкоголь со своим сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в туловище мужчины. Он скончался на месте происшествия. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.