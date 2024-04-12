12 апреля 2024

Ранее судимой пермячке, заколовшей ножом сожителя, предъявили обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Женщина ударила ножом в туловище своего сожителя Фото:

Ранее судимой жительнице Кунгура (Пермский край), которая заколола ножом своего сожителя, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“ ранее судимой 61-летней женщине. Обвиняемая заключена под стражу», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что пермячка распивала алкоголь со своим сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в туловище мужчины. Он скончался на месте происшествия. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.

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Ранее судимой жительнице Кунгура (Пермский край), которая заколола ножом своего сожителя, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следователями предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей „Убийство“ ранее судимой 61-летней женщине. Обвиняемая заключена под стражу», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что пермячка распивала алкоголь со своим сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им в туловище мужчины. Он скончался на месте происшествия. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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