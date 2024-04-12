Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

Взрыв автомобиля подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова квалифицировали как покушение на убийство. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.
«Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом», — передает информацию источника РИА Новости.
Автомобиль Прозорова взорвался 12 апреля на Севере Москвы. Позже он опубликовал видео в соцсети, где сообщил, что за покушением на него стоит киевский режим. Также он рассказал своем состоянии после ЧП, отметив, что здоров.
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