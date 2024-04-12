12 апреля 2024

Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв автомобиля подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова квалифицировали как покушение на убийство. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

«Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом», — передает информацию источника РИА Новости.

Автомобиль Прозорова взорвался 12 апреля на Севере Москвы. Позже он опубликовал видео в соцсети, где сообщил, что за покушением на него стоит киевский режим. Также он рассказал своем состоянии после ЧП, отметив, что здоров.

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Взрыв автомобиля подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова квалифицировали как покушение на убийство. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. «Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом», — передает информацию источника РИА Новости. Автомобиль Прозорова взорвался 12 апреля на Севере Москвы. Позже он опубликовал видео в соцсети, где сообщил, что за покушением на него стоит киевский режим. Также он рассказал своем состоянии после ЧП, отметив, что здоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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