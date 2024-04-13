Челябинский губернатор Текслер поздравил военных с Днем ПВО

Губернатора Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем войск противовоздушной обороны России (ПВО). В своем поздравлении он поблагодарил земляков, которые защищают воздушное пространство России от посягательств со стороны недружественных государств.
«Силы ПВО непрерывно стоят на страже безопасности жителей нашей страны. Они защищают воздушное пространство РФ от посягательств со стороны недружественных государств», — говорится в поздравлении губернатора.
Текслер отметил, что агрессия Украины в условиях СВО стала особым испытанием для войск ПВО. Он пожелал военным крепкого здоровья и успехов в службе на благо страны.
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