Екатеринбургские банщики дали жару, отпарив сразу 40 человек

В Екатеринбурге прошли чемпионаты, на которых выбрали лучших банщиков

Лучшие пармейстеры поезду на чемпионаты УрФО и России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошли чемпионаты по индивидуальному и коллективному парению. На них были выбраны лучшие пармейстеры, которые покажут свое мастерство на состязаниях в УрФО и России. Подробности URA.RU рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.

«На обоих чемпионатах в официальном зачете победили мастера из банного комплекса „Три богатыря“. Победителем по индивидуальному парению стал Александр Колымин, он будет представлять наш регион на чемпионате УрФО в Тюмени. В состязании по групповому парению первым стал Кирилл Луцик. Он поедет на чемпионат России в Уфу», — объяснил Марюхин.

Особо «Уральская банная гильдия» отметила челябинского пармейстера из термального комплекса «Баден — Еткуль» Александра Субботина и екатеринбургскую банщицу Ольгу Кочегарову из бани «Дом Ра». Они стали победителями в номинациях «Уральский мастер парения» и «Уральская мастерица парения» и получили призы — по 50 тысяч рублей.

«Этих мастеров мы оценивали по яркости и эстетичности выступлений. К слову, они завоевали не только наши, но и сердца гостей и жюри. Кочегарова в своей программе использовала мотивы египетских мифов, представление было костюмированным, очень атмосферным, были даже веера из натуральной пальмы. А у Субботина прямо в парилке помощница исполняла русские народные песни, мы такое слышали впервые. Людям очень зашло!» — признались организаторы.

Отборочные чемпионаты по индивидуальному и коллективному парению прошли в Екатеринбурге 12—13 апреля. Пармейстеры из разных бань показали свои умения, превратив выступления в настоящие шоу. Изюминкой группового парения было условие, что банщики не могли прикасаться вениками к людям. Они должны были дистанционно создавать такой аромат и жар, который бы прогревал каждого гостя.

Всего в парилке собралось порядка 40 екатеринбуржцев, которым банщики показали свое мастерство Фото: предоставлено «Уральской банной гильдией»

У зрителей тоже было право голоса Фото: предоставлено «Уральской банной гильдией»

Все участники подготовили программы с элементами шоу Фото: предоставлено «Уральской банной гильдией»

Попариться к мастерам выстраивались очереди Фото: предоставлено «Уральской банной гильдией»

Председатель гильдии Вадим Марюхин (слева) поздравлял победителей Фото: предоставлено «Уральской банной гильдией»

Жюри выбирало лучших из лучших Фото: предоставлено «Уральской банной гильдией»

На чемпионатах царила теплая душевная атмосфера Фото: предоставлено «Уральской банной гильдией»