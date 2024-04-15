15 апреля 2024

За учениками в туалетах челябинской школы следят видеокамеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, безопасность, подъезд, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение
Камеры в туалетах установили по решению родителей школьников Фото:

В туалетах школы №47 в Ленинском районе Челябинска за подростками наблюдают видеокамеры. Об этом 16 апреля сообщают городские СМИ.

«В школе №47 сказали, что уберут камеры в туалетах. Убрали одну, которая не направлена в кабинки, она не видит, что внутри кабинки происходит. Нехорошо просто, школа должна была убрать камеры в туалетах, а в итоге ничего!» — цитирует учащегося школы издание «74.ру».

В пресс-службе мэрии Челябинска прокомментировали информацию о камерах. По данным пресс-службы, решение о размещении камер было принято на общешкольном родительском собрании четыре года назад. Камеры фиксируют события на входе в туалетные кабины. То, что происходит внутри кабинок, камеры не снимают. Доступ к архиву видеозаписей с камер имеет один заместитель директора школы. По запросу доступ к архиву также могут получать представители правоохранительных органов. Однако реакция школьников на доступ к их частной жизни вполне объяснима.

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В туалетах школы №47 в Ленинском районе Челябинска за подростками наблюдают видеокамеры. Об этом 16 апреля сообщают городские СМИ. «В школе №47 сказали, что уберут камеры в туалетах. Убрали одну, которая не направлена в кабинки, она не видит, что внутри кабинки происходит. Нехорошо просто, школа должна была убрать камеры в туалетах, а в итоге ничего!» — цитирует учащегося школы издание «74.ру». В пресс-службе мэрии Челябинска прокомментировали информацию о камерах. По данным пресс-службы, решение о размещении камер было принято на общешкольном родительском собрании четыре года назад. Камеры фиксируют события на входе в туалетные кабины. То, что происходит внутри кабинок, камеры не снимают. Доступ к архиву видеозаписей с камер имеет один заместитель директора школы. По запросу доступ к архиву также могут получать представители правоохранительных органов. Однако реакция школьников на доступ к их частной жизни вполне объяснима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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