За учениками в туалетах челябинской школы следят видеокамеры

В туалетах школы №47 в Ленинском районе Челябинска за подростками наблюдают видеокамеры. Об этом 16 апреля сообщают городские СМИ.
«В школе №47 сказали, что уберут камеры в туалетах. Убрали одну, которая не направлена в кабинки, она не видит, что внутри кабинки происходит. Нехорошо просто, школа должна была убрать камеры в туалетах, а в итоге ничего!» — цитирует учащегося школы издание «74.ру».
В пресс-службе мэрии Челябинска прокомментировали информацию о камерах. По данным пресс-службы, решение о размещении камер было принято на общешкольном родительском собрании четыре года назад. Камеры фиксируют события на входе в туалетные кабины. То, что происходит внутри кабинок, камеры не снимают. Доступ к архиву видеозаписей с камер имеет один заместитель директора школы. По запросу доступ к архиву также могут получать представители правоохранительных органов. Однако реакция школьников на доступ к их частной жизни вполне объяснима.
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