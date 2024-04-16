Мэрия Челябинска за 35 миллионов продала недострой на улице Валдайской

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Челябинский недострой продали с молотка Фото:

Администрация Челябинска 16 апреля продала изъятый по суду недострой на улице Валдайской, 13А. Здание продали более чем за 35 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Объект незавершенного строительства с площадью застройки 4686,8 квадратного метра был изъят по решению суда у индивидуального предпринимателя. Новый собственник приобрел здание за 35 244 430,41 рубля. Средства от реализации будут перечислены бывшему владельцу за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов», — уточнили в пресс-службе.

Здание представляет из себя недостроенный склад. Прежний собственник сделать этого не сумел. Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет.

На территории Челябинска находятся 56 земельных участков, предоставленных в аренду для завершения строительства объектов. После истечения срока договора такие недострои судом изымаются у собственников для дальнейшей реализации на торгах. В настоящее время вступили в силу решения арбитражного суда в отношении 32 таких объектов. 28 из них проданы, по двум объявлены аукционы, еще по двум идет подготовка документации для проведения торгов.

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Администрация Челябинска 16 апреля продала изъятый по суду недострой на улице Валдайской, 13А. Здание продали более чем за 35 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. «Объект незавершенного строительства с площадью застройки 4686,8 квадратного метра был изъят по решению суда у индивидуального предпринимателя. Новый собственник приобрел здание за 35 244 430,41 рубля. Средства от реализации будут перечислены бывшему владельцу за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов», — уточнили в пресс-службе. Здание представляет из себя недостроенный склад. Прежний собственник сделать этого не сумел. Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет. На территории Челябинска находятся 56 земельных участков, предоставленных в аренду для завершения строительства объектов. После истечения срока договора такие недострои судом изымаются у собственников для дальнейшей реализации на торгах. В настоящее время вступили в силу решения арбитражного суда в отношении 32 таких объектов. 28 из них проданы, по двум объявлены аукционы, еще по двум идет подготовка документации для проведения торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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