Ирина Текслер станет диктором Тотального диктанта

16 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер станет голосом Тотального диктанта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общественный деятель, основатель фонда социальных, образовательных и культурных инициатив-2020 Ирина Текслер прочитает Тотальный диктант в ИТ-лицее «Привилегия» под Челябинском. Об этом 16 апреля сообщается в группах лицея в соцсетях образовательной организации. «ИТ-лицей „Привилегия“ в этом году стал одной из главных площадок Тотального диктанта в Челябинске. Именно в этом учебном заведении диктант прочитает общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 — Ирина Николаевна Текслер», — сообщается в пабликах лицея. Также в ИТ-лицее будут работать две дополнительные аудитории. В них любой желающий сможет написать под диктовку учителей русского языка Дарьи Миловановой или Елены Федечкиной. Также диктант можно написать онлайн. Тотальный диктант пройдет по всей стране 20 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественный деятель, основатель фонда социальных, образовательных и культурных инициатив-2020 Ирина Текслер прочитает Тотальный диктант в ИТ-лицее «Привилегия» под Челябинском. Об этом 16 апреля сообщается в группах лицея в соцсетях образовательной организации. «ИТ-лицей „Привилегия“ в этом году стал одной из главных площадок Тотального диктанта в Челябинске. Именно в этом учебном заведении диктант прочитает общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 — Ирина Николаевна Текслер», — сообщается в пабликах лицея. Также в ИТ-лицее будут работать две дополнительные аудитории. В них любой желающий сможет написать под диктовку учителей русского языка Дарьи Миловановой или Елены Федечкиной. Также диктант можно написать онлайн. Тотальный диктант пройдет по всей стране 20 апреля.