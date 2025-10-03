В Копейске ищут подрядчика на ремонт памятника воинам Великой Отечественной

В Копейске (Челябинская область) объявили запрос котировок на ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по ремонту памятника „Книга памяти“. Начальная цена контракта — 6 648 700 рублей одна копейка», — информирует портал.
Памятник уже ремонтировали в этом году. Ремонт был закончен к 9 мая, когда отмечалось 80-летие со дня Победы. Однако вскоре жители города увидели, что осадки смывают с гранитных плит фамилии героев.
Ранее фамилии были выгравированы на мраморных плитах, и надписи на них держались несколько десятилетий. В новом варианте они были нанесены краской, которая быстро смывалась с гранитных плит.
В итоге теперь мэрия объявила новый конкурс на ремонт памятника. Заявки принимаются до 9 октября. Согласно проекту контракта, все работы должны быть завершены до 20 декабря.
