В Копейске ищут подрядчика на ремонт памятника воинам Великой Отечественной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фамилии павших воинов быстро стерлись с монумента
Фамилии павших воинов быстро стерлись с монумента Фото:

В Копейске (Челябинская область) объявили запрос котировок на ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по ремонту памятника „Книга памяти“. Начальная цена контракта — 6 648 700 рублей одна копейка», — информирует портал.

Памятник уже ремонтировали в этом году. Ремонт был закончен к 9 мая, когда отмечалось 80-летие со дня Победы. Однако вскоре жители города увидели, что осадки смывают с гранитных плит фамилии героев.

Ранее фамилии были выгравированы на мраморных плитах, и надписи на них держались несколько десятилетий. В новом варианте они были нанесены краской, которая быстро смывалась с гранитных плит.

В итоге теперь мэрия объявила новый конкурс на ремонт памятника. Заявки принимаются до 9 октября. Согласно проекту контракта, все работы должны быть завершены до 20 декабря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) объявили запрос котировок на ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. «Выполнение работ по ремонту памятника „Книга памяти“. Начальная цена контракта — 6 648 700 рублей одна копейка», — информирует портал. Памятник уже ремонтировали в этом году. Ремонт был закончен к 9 мая, когда отмечалось 80-летие со дня Победы. Однако вскоре жители города увидели, что осадки смывают с гранитных плит фамилии героев. Ранее фамилии были выгравированы на мраморных плитах, и надписи на них держались несколько десятилетий. В новом варианте они были нанесены краской, которая быстро смывалась с гранитных плит. В итоге теперь мэрия объявила новый конкурс на ремонт памятника. Заявки принимаются до 9 октября. Согласно проекту контракта, все работы должны быть завершены до 20 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...