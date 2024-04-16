В Пермском крае загорелись гектары сухой травы

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым, горящая трава
С 30 апреля в регионе начнет действовать особый пожароопасный режим (архивное фото) Фото:

В апреле в Пермском крае зарегистрировали семь случаев возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров — 5,07 гектара, самый масштабный — в деревне Верх-Гондыр, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«С начала года в Пермском крае уже зарегистрировано семь случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 5,07 гектара на территориях города Пермь, Краснокамского, Юсьвинского ГО… 14 апреля — на территории Куединского муниципального округа в деревне Верх-Гондыр произошло загорание сухой травяной растительности на площади пять гектаров», — говорится на сайте ведомства.

В регионе с 30 апреля по 10 мая будет действовать особый противопожарный режим, однако запрета на посещение лесов нет. По словам МЧС, он будет введен, когда погода станет жаркой и засушливой.

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В апреле в Пермском крае зарегистрировали семь случаев возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров — 5,07 гектара, самый масштабный — в деревне Верх-Гондыр, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. «С начала года в Пермском крае уже зарегистрировано семь случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 5,07 гектара на территориях города Пермь, Краснокамского, Юсьвинского ГО… 14 апреля — на территории Куединского муниципального округа в деревне Верх-Гондыр произошло загорание сухой травяной растительности на площади пять гектаров», — говорится на сайте ведомства. В регионе с 30 апреля по 10 мая будет действовать особый противопожарный режим, однако запрета на посещение лесов нет. По словам МЧС, он будет введен, когда погода станет жаркой и засушливой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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