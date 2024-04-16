В Пермском крае загорелись гектары сухой травы

С 30 апреля в регионе начнет действовать особый пожароопасный режим (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В апреле в Пермском крае зарегистрировали семь случаев возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров — 5,07 гектара, самый масштабный — в деревне Верх-Гондыр, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«С начала года в Пермском крае уже зарегистрировано семь случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 5,07 гектара на территориях города Пермь, Краснокамского, Юсьвинского ГО… 14 апреля — на территории Куединского муниципального округа в деревне Верх-Гондыр произошло загорание сухой травяной растительности на площади пять гектаров», — говорится на сайте ведомства.

В регионе с 30 апреля по 10 мая будет действовать особый противопожарный режим, однако запрета на посещение лесов нет. По словам МЧС, он будет введен, когда погода станет жаркой и засушливой.