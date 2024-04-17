Политэлиты ХМАО оказались разочарованы юбилеем думы. Инсайд

17 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутаты раскритиковали юбилейный фуршет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Политэлиты ХМАО оказались разочарованы юбилеем думы. Как рассказали URA.RU югорские депутаты на условиях анонимности, больше всего претензий у парламентариев было к фуршету и отсутствию важных гостей. «На закрытой части не было губернатора Натальи Комаровой, а те, кто стоял у истоков заксобрания — Александр Филипенко (первый глава региона) и Сергей Собянин (спикер думы I и II созывов) — и вовсе на юбилей приехать не смогли. Мэр Москвы, как оказалось, теперь вообще мало с кем из югорчан поддерживает отношения. Ну, а главным неудобством стал фуршет — большинство депутатов уже в возрасте, им тяжело было долго стоять, а сидячие места были только у стен кабинета. Да и передавать тарелки по всей длине многометрового стола, чтобы тебе положили шашлык, — не самая удачная идея. Почему было не устроить скромный банкет? Гости начали разбегаться буквально через час. Надеемся, что тюменцы учтут наши ошибки, и у них на юбилее такого не будет», — делятся инсайдеры. В думе ХМАО изначально не обещали пышных торжеств, ссылаясь на СВО и экономию. В заксобрании уточнили, что пригласительные были разосланы всем важным гостям, и они не смогли приехать по уважительной причине. Ранее URA.RU писало, что делегация нижневартовских депутатов, возвращавшихся с юбилея, не смогла долететь до дома. Самолет совершил аварийную посадку в Сургуте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политэлиты ХМАО оказались разочарованы юбилеем думы. Как рассказали URA.RU югорские депутаты на условиях анонимности, больше всего претензий у парламентариев было к фуршету и отсутствию важных гостей. «На закрытой части не было губернатора Натальи Комаровой, а те, кто стоял у истоков заксобрания — Александр Филипенко (первый глава региона) и Сергей Собянин (спикер думы I и II созывов) — и вовсе на юбилей приехать не смогли. Мэр Москвы, как оказалось, теперь вообще мало с кем из югорчан поддерживает отношения. Ну, а главным неудобством стал фуршет — большинство депутатов уже в возрасте, им тяжело было долго стоять, а сидячие места были только у стен кабинета. Да и передавать тарелки по всей длине многометрового стола, чтобы тебе положили шашлык, — не самая удачная идея. Почему было не устроить скромный банкет? Гости начали разбегаться буквально через час. Надеемся, что тюменцы учтут наши ошибки, и у них на юбилее такого не будет», — делятся инсайдеры. В думе ХМАО изначально не обещали пышных торжеств, ссылаясь на СВО и экономию. В заксобрании уточнили, что пригласительные были разосланы всем важным гостям, и они не смогли приехать по уважительной причине. Ранее URA.RU писало, что делегация нижневартовских депутатов, возвращавшихся с юбилея, не смогла долететь до дома. Самолет совершил аварийную посадку в Сургуте.