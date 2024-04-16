В крови екатеринбургской школьницы, найденной мертвой, обнаружен яд

В крови 13-летней школьницы, найденной мертвой в Екатеринбурге, обнаружен яд. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Судмедэксперты назвали предварительную причину смерти девочки — это отравление функциональным ядом. Как он попал в кровь ребенка, предстоит установить следствию», — пояснил собеседник агентства.
Школьницу нашел мертвой в ванной с водой ее взрослый двоюродный брат, который присматривал за подростком, пока ее родители отдыхали за границей. Семья у девочки полная, благополучная, сама она на учете не состояла. Возбуждено уголовное дело. Ранее в пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать ЧП.
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