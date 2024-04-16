16 апреля 2024

В крови екатеринбургской школьницы, найденной мертвой, обнаружен яд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователям предстоит выяснить обстоятельства гибели ребенка
Следователям предстоит выяснить обстоятельства гибели ребенка Фото:

В крови 13-летней школьницы, найденной мертвой в Екатеринбурге, обнаружен яд. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Судмедэксперты назвали предварительную причину смерти девочки — это отравление функциональным ядом. Как он попал в кровь ребенка, предстоит установить следствию», — пояснил собеседник агентства.

Школьницу нашел мертвой в ванной с водой ее взрослый двоюродный брат, который присматривал за подростком, пока ее родители отдыхали за границей. Семья у девочки полная, благополучная, сама она на учете не состояла. Возбуждено уголовное дело. Ранее в пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В крови 13-летней школьницы, найденной мертвой в Екатеринбурге, обнаружен яд. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Судмедэксперты назвали предварительную причину смерти девочки — это отравление функциональным ядом. Как он попал в кровь ребенка, предстоит установить следствию», — пояснил собеседник агентства. Школьницу нашел мертвой в ванной с водой ее взрослый двоюродный брат, который присматривал за подростком, пока ее родители отдыхали за границей. Семья у девочки полная, благополучная, сама она на учете не состояла. Возбуждено уголовное дело. Ранее в пресс-службе свердловского управления СКР отказались комментировать ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...