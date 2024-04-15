15 апреля 2024

В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах погибла школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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Причину смерти ребенка предстоит установить криминалистам Фото:

В Екатеринбурге найдена мертвой 13-летняя школьница. Причины смерти ребенка выясняют следователи и судмедэксперты, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Тело девочки было обнаружено накануне, 15 апреля. Родители в это время отдыхали за границей, а за младшей сестрой присматривал старший брат — он специально приехал в Екатеринбург из другого региона. Школьница отправилась в ванную и не выходила целый час. Он забеспокоился, спросил, все ли в порядке, она не отвечала. Тогда он взломал дверь и нашел сестру в воде», — рассказал собеседник агентства.

Медики скорой помощи не смогли помочь девочке, она была мертва. Известно, что незадолго до смерти подросток получала травму головы, упав в ванной. В Следственном комитете отказались дать комментарий по теме.

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В Екатеринбурге найдена мертвой 13-летняя школьница. Причины смерти ребенка выясняют следователи и судмедэксперты, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Тело девочки было обнаружено накануне, 15 апреля. Родители в это время отдыхали за границей, а за младшей сестрой присматривал старший брат — он специально приехал в Екатеринбург из другого региона. Школьница отправилась в ванную и не выходила целый час. Он забеспокоился, спросил, все ли в порядке, она не отвечала. Тогда он взломал дверь и нашел сестру в воде», — рассказал собеседник агентства. Медики скорой помощи не смогли помочь девочке, она была мертва. Известно, что незадолго до смерти подросток получала травму головы, упав в ванной. В Следственном комитете отказались дать комментарий по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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