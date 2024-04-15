В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах погибла школьница

16 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Причину смерти ребенка предстоит установить криминалистам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге найдена мертвой 13-летняя школьница. Причины смерти ребенка выясняют следователи и судмедэксперты, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Тело девочки было обнаружено накануне, 15 апреля. Родители в это время отдыхали за границей, а за младшей сестрой присматривал старший брат — он специально приехал в Екатеринбург из другого региона. Школьница отправилась в ванную и не выходила целый час. Он забеспокоился, спросил, все ли в порядке, она не отвечала. Тогда он взломал дверь и нашел сестру в воде», — рассказал собеседник агентства. Медики скорой помощи не смогли помочь девочке, она была мертва. Известно, что незадолго до смерти подросток получала травму головы, упав в ванной. В Следственном комитете отказались дать комментарий по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге найдена мертвой 13-летняя школьница. Причины смерти ребенка выясняют следователи и судмедэксперты, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «Тело девочки было обнаружено накануне, 15 апреля. Родители в это время отдыхали за границей, а за младшей сестрой присматривал старший брат — он специально приехал в Екатеринбург из другого региона. Школьница отправилась в ванную и не выходила целый час. Он забеспокоился, спросил, все ли в порядке, она не отвечала. Тогда он взломал дверь и нашел сестру в воде», — рассказал собеседник агентства. Медики скорой помощи не смогли помочь девочке, она была мертва. Известно, что незадолго до смерти подросток получала травму головы, упав в ванной. В Следственном комитете отказались дать комментарий по теме.