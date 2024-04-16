В Перми «Альфа-банку» грозит штраф за рекламу дебетовых карт

17 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Управление антимонопольной службы посчитало, что банк не в полной мере сообщал в рекламе условия пользования дебетовыми картами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское управление ФАС оштрафовало АО «Альфа-Банк» за рекламу дебетовых карт. В антимонопольном ведомстве посчитали, что кредитно-финансовая организация нарушила закон о рекламе. Банковские продукты предлагались в эфире одной из пермских радиостанций в феврале 2024 года. Об этом говорится на странице УФАС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». «Рекламировалась якобы бесплатная дебетовая карта банка, при заказе которой потенциальным клиентам обещали отсутствие комиссии за переводы и платежи. При этом на официальном интернет-сайте АО „Альфа-Банк“ указано: „Переводы без комиссии первые два месяца — бесплатно. Далее — при тратах от 10 000 рублей в месяц“. Об информации о необходимости расходов по карте на сумму не менее 10 000 рублей в месяц в рекламе, на которую пожаловался заявитель, не сообщалась», — указывают в УФАС. В рекламе должна содержаться исчерпывающая информация о стоимости товара, порядке его оплаты, условиях приобретения, размере скидок и тарифов. В ином случае реклама признается недостоверной, поскольку не соответствует действительности. Это прописано в законе о рекламе, указывают в антимонопольном ведомстве. В отношении нарушителя 14 мая будет рассмотрено антимонопольное дело. В случае признания банком вины, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское управление ФАС оштрафовало АО «Альфа-Банк» за рекламу дебетовых карт. В антимонопольном ведомстве посчитали, что кредитно-финансовая организация нарушила закон о рекламе. Банковские продукты предлагались в эфире одной из пермских радиостанций в феврале 2024 года. Об этом говорится на странице УФАС по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». «Рекламировалась якобы бесплатная дебетовая карта банка, при заказе которой потенциальным клиентам обещали отсутствие комиссии за переводы и платежи. При этом на официальном интернет-сайте АО „Альфа-Банк“ указано: „Переводы без комиссии первые два месяца — бесплатно. Далее — при тратах от 10 000 рублей в месяц“. Об информации о необходимости расходов по карте на сумму не менее 10 000 рублей в месяц в рекламе, на которую пожаловался заявитель, не сообщалась», — указывают в УФАС. В рекламе должна содержаться исчерпывающая информация о стоимости товара, порядке его оплаты, условиях приобретения, размере скидок и тарифов. В ином случае реклама признается недостоверной, поскольку не соответствует действительности. Это прописано в законе о рекламе, указывают в антимонопольном ведомстве. В отношении нарушителя 14 мая будет рассмотрено антимонопольное дело. В случае признания банком вины, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей.