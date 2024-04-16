ХМАО оказался лидером в России по переселению из аварийного жилья

17 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

3,5 тысячи югорчан переедут из аварийного жилья до конца года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Югра опережает все другие регионы РФ по объему переселения жителей из аварийного жилья. Об этом URA.RU сообщил директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Матвей Каров. «Югра в период с 2019 по 8 апреля нынешнего года расселила почти 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В благоустроенное жилье за это время переехало больше 50 с половиной тысяч человек. По этим показателям Югра находится на первом месте в России, за нами Якутия и Ямал. Первоначальный план уже перевыполнен на 212%. Но эти мероприятия требуют внушительного финансирования. Только в 2023 году на переселение людей из аварийного жилья был потрачен почти 21 млрд рублей», — рассказал Каров. Югра до конца декабря планирует завершить программу переселения жителей из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Переезда в новостройки ждет еще полторы тысячи югорчан. Но параллельно идет работа по сносу жилья, которое признано аварийным в более поздний срок. По этой программе в 2024 году переедет в новое жилье еще две тысячи человек. «Некоторые муниципалитеты закончили программу расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, например, Ханты-Мансийск, Нягань, Пыть-Ях, Югорск, а также Советский, Сургутский, Белоярский и Нефтеюганский районы. Но там продолжается работа по государственной программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Совсем отсутствует аварийный жилищный фонд в Лангепасе, Радужном и Покачах, — добавил глава депстроя ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югра опережает все другие регионы РФ по объему переселения жителей из аварийного жилья. Об этом URA.RU сообщил директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Матвей Каров. «Югра в период с 2019 по 8 апреля нынешнего года расселила почти 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В благоустроенное жилье за это время переехало больше 50 с половиной тысяч человек. По этим показателям Югра находится на первом месте в России, за нами Якутия и Ямал. Первоначальный план уже перевыполнен на 212%. Но эти мероприятия требуют внушительного финансирования. Только в 2023 году на переселение людей из аварийного жилья был потрачен почти 21 млрд рублей», — рассказал Каров. Югра до конца декабря планирует завершить программу переселения жителей из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Переезда в новостройки ждет еще полторы тысячи югорчан. Но параллельно идет работа по сносу жилья, которое признано аварийным в более поздний срок. По этой программе в 2024 году переедет в новое жилье еще две тысячи человек. «Некоторые муниципалитеты закончили программу расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, например, Ханты-Мансийск, Нягань, Пыть-Ях, Югорск, а также Советский, Сургутский, Белоярский и Нефтеюганский районы. Но там продолжается работа по государственной программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Совсем отсутствует аварийный жилищный фонд в Лангепасе, Радужном и Покачах, — добавил глава депстроя ХМАО.