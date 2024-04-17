В Челябинске Россельхознадзор проследит за возделыванием полей с помощью дрона

17 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дрон позволит властям быстрей выявлять земли без использования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора закупит дрон для контроля за ситуацией по землепользованию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, мониторинг спасет сельхозугодья от зарастания сорняками и лесом. «Квадрокоптер поможет инспекторам бороться с нарушениями земельного законодательства в Челябинской и Курганской областях. Специалисты смогу фиксировать с высоты птичьего полета зарастания, свалки, снятие плодородного слоя почвы», — отметили в ведомстве. На покупку средства выделены. Деньги также направят на обучение сотрудников работе с квадрокоптером. В целом в Челябинской области имеется свыше пяти миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, из которых порядка 600 тысяч гектаров не используется. В 2023 году в регионе обследовали 42,8 тысячи гектаров земель. В 92% случаев нарушения связаны с тем, что часть земель покрыта сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Такая ситуация существенно снижает плодородие почв. Заместитель руководителя управления Дмитрий Бойчук сообщил, что для изъятия недвижимости у собственников, которые землю не используют, нужна планомерная работа. В ходе нее инспекторы фиксируют нарушения и факт игнорирования предписаний госоргана. В 2023 году и в первом квартале 2024 года ведомство направило в минсельхоз региона материалы по 17 земельным участкам. Досье составлены на имущество владельцев, не использующих их более трех лет и более. Общая площадь таких земель, в отношении которых заявил Россельхознадзор, составила 179,8 гектаров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, определившее перечень госорганов, закупающих дроны в рамках госзаказа в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В Челябинской области таким органом названо управление Россельхознадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора закупит дрон для контроля за ситуацией по землепользованию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, мониторинг спасет сельхозугодья от зарастания сорняками и лесом. «Квадрокоптер поможет инспекторам бороться с нарушениями земельного законодательства в Челябинской и Курганской областях. Специалисты смогу фиксировать с высоты птичьего полета зарастания, свалки, снятие плодородного слоя почвы», — отметили в ведомстве. На покупку средства выделены. Деньги также направят на обучение сотрудников работе с квадрокоптером. В целом в Челябинской области имеется свыше пяти миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, из которых порядка 600 тысяч гектаров не используется. В 2023 году в регионе обследовали 42,8 тысячи гектаров земель. В 92% случаев нарушения связаны с тем, что часть земель покрыта сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Такая ситуация существенно снижает плодородие почв. Заместитель руководителя управления Дмитрий Бойчук сообщил, что для изъятия недвижимости у собственников, которые землю не используют, нужна планомерная работа. В ходе нее инспекторы фиксируют нарушения и факт игнорирования предписаний госоргана. В 2023 году и в первом квартале 2024 года ведомство направило в минсельхоз региона материалы по 17 земельным участкам. Досье составлены на имущество владельцев, не использующих их более трех лет и более. Общая площадь таких земель, в отношении которых заявил Россельхознадзор, составила 179,8 гектаров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, определившее перечень госорганов, закупающих дроны в рамках госзаказа в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В Челябинской области таким органом названо управление Россельхознадзора.