17 апреля 2024

В ХМАО стали востребованы мастера по наращиванию ресниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Изин Дом Сити. Екатеринбург, салон красоты
Средние зарплатные предложения в бьюте-сфере составили 66 тысяч рублей Фото:

В ХМАО увеличился спрос на мастеров по наращиванию ресниц (+156%). Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

«Топ-3 вакансий для отдельных специалистов бьюти-сферы по динамике прироста предложений трудоустройства являются мастер по наращиванию ресниц (+156%), барбер (+109%) и бровист (+31%)», — рассказала специалист. Такие данные получились по итогу сравнения данных за первый квартал 2024 года и первый квартал 2023 года.

Число вакансий в сфере «Фитнес, салоны красоты» за этот период составило 10%. Отмечается, что средние зарплатные предложения по сфере составили 66 тысяч рублей, а сумма увеличилась на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В округе резко выросла конкуренция среди работников в фитнес-сфере и индустрии красоты. За месяц число людей, которые ищут работу в этих отраслях, выросло на 20%. Наименьшая активность среди соискателей наблюдается в сферах перевозок (+4%) и страхования (+2%).

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В ХМАО увеличился спрос на мастеров по наращиванию ресниц (+156%). Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Топ-3 вакансий для отдельных специалистов бьюти-сферы по динамике прироста предложений трудоустройства являются мастер по наращиванию ресниц (+156%), барбер (+109%) и бровист (+31%)», — рассказала специалист. Такие данные получились по итогу сравнения данных за первый квартал 2024 года и первый квартал 2023 года. Число вакансий в сфере «Фитнес, салоны красоты» за этот период составило 10%. Отмечается, что средние зарплатные предложения по сфере составили 66 тысяч рублей, а сумма увеличилась на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В округе резко выросла конкуренция среди работников в фитнес-сфере и индустрии красоты. За месяц число людей, которые ищут работу в этих отраслях, выросло на 20%. Наименьшая активность среди соискателей наблюдается в сферах перевозок (+4%) и страхования (+2%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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