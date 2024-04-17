В ХМАО стали востребованы мастера по наращиванию ресниц

18 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Средние зарплатные предложения в бьюте-сфере составили 66 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО увеличился спрос на мастеров по наращиванию ресниц (+156%). Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Топ-3 вакансий для отдельных специалистов бьюти-сферы по динамике прироста предложений трудоустройства являются мастер по наращиванию ресниц (+156%), барбер (+109%) и бровист (+31%)», — рассказала специалист. Такие данные получились по итогу сравнения данных за первый квартал 2024 года и первый квартал 2023 года. Число вакансий в сфере «Фитнес, салоны красоты» за этот период составило 10%. Отмечается, что средние зарплатные предложения по сфере составили 66 тысяч рублей, а сумма увеличилась на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В округе резко выросла конкуренция среди работников в фитнес-сфере и индустрии красоты. За месяц число людей, которые ищут работу в этих отраслях, выросло на 20%. Наименьшая активность среди соискателей наблюдается в сферах перевозок (+4%) и страхования (+2%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО увеличился спрос на мастеров по наращиванию ресниц (+156%). Об этом URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина. «Топ-3 вакансий для отдельных специалистов бьюти-сферы по динамике прироста предложений трудоустройства являются мастер по наращиванию ресниц (+156%), барбер (+109%) и бровист (+31%)», — рассказала специалист. Такие данные получились по итогу сравнения данных за первый квартал 2024 года и первый квартал 2023 года. Число вакансий в сфере «Фитнес, салоны красоты» за этот период составило 10%. Отмечается, что средние зарплатные предложения по сфере составили 66 тысяч рублей, а сумма увеличилась на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В округе резко выросла конкуренция среди работников в фитнес-сфере и индустрии красоты. За месяц число людей, которые ищут работу в этих отраслях, выросло на 20%. Наименьшая активность среди соискателей наблюдается в сферах перевозок (+4%) и страхования (+2%).