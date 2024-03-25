В ХМАО назвали вакансии с самой большой конкуренцией среди работников

Число желающих работать в сфере фитнеса и салонах красоты в ХМАО выросло на 20%

26 марта 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Югорчане стали активнее искать работу в сфере фитнеса и салонах красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла конкуренция среди работников в фитнес-сфере и индустрии красоты. За месяц число людей, которые ищут работу в этих отраслях, по региону выросло на 20%. Об этом говорят данные HeadHunter. «Количество резюме в разрезе профобласти „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ за последний месяц выросло на 20%», — следует из открытой статистики сервиса. Активнее искать работу стали югорчане и в сфере продаж, розничной торговли и обслуживания клиентов. Здесь рост составил около 10%. На югорском рынке труда также выросло число желающих работать менеджерами среднего и высшего звена, а также занимать должности административного персонала — на 9%. Наименьшая активность среди соискателей наблюдается в сферах перевозок (+4%) и страхования (+2%). Ранее URA.RU рассказывало, что работодатели ХМАО стали остро нуждаться в электромонтажниках и операторах. Таких специалистов югорские компании чаще всего искали в феврале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла конкуренция среди работников в фитнес-сфере и индустрии красоты. За месяц число людей, которые ищут работу в этих отраслях, по региону выросло на 20%. Об этом говорят данные HeadHunter. «Количество резюме в разрезе профобласти „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ за последний месяц выросло на 20%», — следует из открытой статистики сервиса. Активнее искать работу стали югорчане и в сфере продаж, розничной торговли и обслуживания клиентов. Здесь рост составил около 10%. На югорском рынке труда также выросло число желающих работать менеджерами среднего и высшего звена, а также занимать должности административного персонала — на 9%. Наименьшая активность среди соискателей наблюдается в сферах перевозок (+4%) и страхования (+2%). Ранее URA.RU рассказывало, что работодатели ХМАО стали остро нуждаться в электромонтажниках и операторах. Таких специалистов югорские компании чаще всего искали в феврале.