В ХМАО назвали вакансии с самой большой конкуренцией среди работников

В Ханты-Мансийском автономном округе резко выросла конкуренция среди работников в фитнес-сфере и индустрии красоты. За месяц число людей, которые ищут работу в этих отраслях, по региону выросло на 20%. Об этом говорят данные HeadHunter.
«Количество резюме в разрезе профобласти „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ за последний месяц выросло на 20%», — следует из открытой статистики сервиса. Активнее искать работу стали югорчане и в сфере продаж, розничной торговли и обслуживания клиентов. Здесь рост составил около 10%.
На югорском рынке труда также выросло число желающих работать менеджерами среднего и высшего звена, а также занимать должности административного персонала — на 9%. Наименьшая активность среди соискателей наблюдается в сферах перевозок (+4%) и страхования (+2%).
Ранее URA.RU рассказывало, что работодатели ХМАО стали остро нуждаться в электромонтажниках и операторах. Таких специалистов югорские компании чаще всего искали в феврале.
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