Киркоров рассмешил жюри, назвав Пугачеву бабушкой

10 апреля 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров назвал Пугачеву бабушкой на шоу «Звезды» на НТВ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву бабушкой, вызвав шутки и смех со стороны зрителей и судей. Так певец пошутил в своем выступлении на шоу «Звезды» на НТВ. «Не бабушка, а подруга», — поправил сам себя Киркоров, чем еще больше развеселил зал, пишет «Общественная служба новостей». Уточняется, что инцидент произошел во время конкурса выступлений, где звезды соревнуются за звание самой забавной персоны. Шутка певца вызвала смех и аплодисменты у судей и зрителей, пишет ОСН. После развода в 2005 году Киркоров и Пугачева долгие годы поддерживали тесные отношения. В марте 2024 года Киркоров поделился романтическими воспоминаниями из 90-х. Рассказывая истории из своей личной жизни, певец не стал называть имя своей возлюбленной. При этом он намекнул, что речь идет о певице и его бывшей жене Алле Пугачевой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву бабушкой, вызвав шутки и смех со стороны зрителей и судей. Так певец пошутил в своем выступлении на шоу «Звезды» на НТВ. «Не бабушка, а подруга», — поправил сам себя Киркоров, чем еще больше развеселил зал, пишет «Общественная служба новостей». Уточняется, что инцидент произошел во время конкурса выступлений, где звезды соревнуются за звание самой забавной персоны. Шутка певца вызвала смех и аплодисменты у судей и зрителей, пишет ОСН. После развода в 2005 году Киркоров и Пугачева долгие годы поддерживали тесные отношения. В марте 2024 года Киркоров поделился романтическими воспоминаниями из 90-х. Рассказывая истории из своей личной жизни, певец не стал называть имя своей возлюбленной. При этом он намекнул, что речь идет о певице и его бывшей жене Алле Пугачевой.