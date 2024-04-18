18 апреля 2024

В Челябинской области заблокировали ввоз 19 тонн сахарной свеклы на посадку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, таможня, таможенный склад
Семена свеклы вернули владельцу в Казахстан Фото:

В Челябинскую область не смогли ввезти 19,3 тонны сахарной свеклы, предназначенной для посадки в качестве семян. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной послужило отсутствие одобрения на ввоз посадочного материала.

«В Челябинской области к ввозу на территорию России не допущено более 19 тонн семян сахарной свеклы. Основанием для возврата послужило отсутствие одобрения на ввоз импортного посевного материала», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Партию семян обнаружили 18 апреля при контроле на российско-казахстанской границе пункта пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Свеклу возвратили на территорию Казахстана.

Согласно постановлению правительства РФ, с конца января по 31 декабря 2024 года введены количественные ограничения на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственных семян. Это касается семенного материала, происхождение которого связано со странами, осуществляющими недружественные действия против РФ. В апреле запретили ввоз тыквенных и подсолнечных семян из Казахстана, Турции и Франции.

Семена сахарной свеклы пытались ввести без одобрения
Семена сахарной свеклы пытались ввести без одобрения
Фото:

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В Челябинскую область не смогли ввезти 19,3 тонны сахарной свеклы, предназначенной для посадки в качестве семян. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной послужило отсутствие одобрения на ввоз посадочного материала. «В Челябинской области к ввозу на территорию России не допущено более 19 тонн семян сахарной свеклы. Основанием для возврата послужило отсутствие одобрения на ввоз импортного посевного материала», — уточнили URA.RU в ведомстве. Партию семян обнаружили 18 апреля при контроле на российско-казахстанской границе пункта пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Свеклу возвратили на территорию Казахстана. Согласно постановлению правительства РФ, с конца января по 31 декабря 2024 года введены количественные ограничения на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственных семян. Это касается семенного материала, происхождение которого связано со странами, осуществляющими недружественные действия против РФ. В апреле запретили ввоз тыквенных и подсолнечных семян из Казахстана, Турции и Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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