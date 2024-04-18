В Челябинскую область не смогли ввезти 19,3 тонны сахарной свеклы, предназначенной для посадки в качестве семян. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, причиной послужило отсутствие одобрения на ввоз посадочного материала.
«В Челябинской области к ввозу на территорию России не допущено более 19 тонн семян сахарной свеклы. Основанием для возврата послужило отсутствие одобрения на ввоз импортного посевного материала», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Партию семян обнаружили 18 апреля при контроле на российско-казахстанской границе пункта пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Свеклу возвратили на территорию Казахстана.
Согласно постановлению правительства РФ, с конца января по 31 декабря 2024 года введены количественные ограничения на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственных семян. Это касается семенного материала, происхождение которого связано со странами, осуществляющими недружественные действия против РФ. В апреле запретили ввоз тыквенных и подсолнечных семян из Казахстана, Турции и Франции.
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