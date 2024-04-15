15 апреля 2024

В Челябинскую область запретили ввозить 32 тонны импортных семян. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семена запретили ввозить на территорию РФ Фото:

На территорию Челябинской области из Казахстана запретили ввозить 32 тонны семян тыквы и подсолнечника французского и турецкого происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили несколько партий товара.

«На контрольных пунктах пропуска „Бугристое“ и „Николаевка“ было выявлено несколько партий семян, ввоз которых на территорию РФ не был согласован. В частности, у одного из получателей, компании „Фруктовая торговая компания“, отсутствовал заключенный контракт на поставку семян с казахстанской стороной», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

По результатам проверки было принято решение о запрете ввоза этих партий семян на территорию страны. Возврату подлежали как семена тыквы весом 17 тонн, так и три партии семян подсолнечника общим весом 15,6 тонны. Основанием для запрета послужило отсутствие документов, подтверждающих законность ввоза данных товаров.

Это решение соответствует действующим ограничениям на ввоз сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Ранее правительство РФ установило количественные ограничения на импорт семян до конца 2024 года. Меры приняты для защиты отечественного аграрного сектора и в ответ на недружественные действия некоторых стран.

На границе остановили несколько партий импортных семян
На границе остановили несколько партий импортных семян
Фото:
Все грузы вернули владельцам
Все грузы вернули владельцам
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На территорию Челябинской области из Казахстана запретили ввозить 32 тонны семян тыквы и подсолнечника французского и турецкого происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили несколько партий товара. «На контрольных пунктах пропуска „Бугристое“ и „Николаевка“ было выявлено несколько партий семян, ввоз которых на территорию РФ не был согласован. В частности, у одного из получателей, компании „Фруктовая торговая компания“, отсутствовал заключенный контракт на поставку семян с казахстанской стороной», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. По результатам проверки было принято решение о запрете ввоза этих партий семян на территорию страны. Возврату подлежали как семена тыквы весом 17 тонн, так и три партии семян подсолнечника общим весом 15,6 тонны. Основанием для запрета послужило отсутствие документов, подтверждающих законность ввоза данных товаров. Это решение соответствует действующим ограничениям на ввоз сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Ранее правительство РФ установило количественные ограничения на импорт семян до конца 2024 года. Меры приняты для защиты отечественного аграрного сектора и в ответ на недружественные действия некоторых стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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