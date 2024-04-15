В Челябинскую область запретили ввозить 32 тонны импортных семян. Фото

16 апреля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Семена запретили ввозить на территорию РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территорию Челябинской области из Казахстана запретили ввозить 32 тонны семян тыквы и подсолнечника французского и турецкого происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили несколько партий товара. «На контрольных пунктах пропуска „Бугристое“ и „Николаевка“ было выявлено несколько партий семян, ввоз которых на территорию РФ не был согласован. В частности, у одного из получателей, компании „Фруктовая торговая компания“, отсутствовал заключенный контракт на поставку семян с казахстанской стороной», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. По результатам проверки было принято решение о запрете ввоза этих партий семян на территорию страны. Возврату подлежали как семена тыквы весом 17 тонн, так и три партии семян подсолнечника общим весом 15,6 тонны. Основанием для запрета послужило отсутствие документов, подтверждающих законность ввоза данных товаров. Это решение соответствует действующим ограничениям на ввоз сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Ранее правительство РФ установило количественные ограничения на импорт семян до конца 2024 года. Меры приняты для защиты отечественного аграрного сектора и в ответ на недружественные действия некоторых стран. На границе остановили несколько партий импортных семян пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Все грузы вернули владельцам пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территорию Челябинской области из Казахстана запретили ввозить 32 тонны семян тыквы и подсолнечника французского и турецкого происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили несколько партий товара. «На контрольных пунктах пропуска „Бугристое“ и „Николаевка“ было выявлено несколько партий семян, ввоз которых на территорию РФ не был согласован. В частности, у одного из получателей, компании „Фруктовая торговая компания“, отсутствовал заключенный контракт на поставку семян с казахстанской стороной», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. По результатам проверки было принято решение о запрете ввоза этих партий семян на территорию страны. Возврату подлежали как семена тыквы весом 17 тонн, так и три партии семян подсолнечника общим весом 15,6 тонны. Основанием для запрета послужило отсутствие документов, подтверждающих законность ввоза данных товаров. Это решение соответствует действующим ограничениям на ввоз сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Ранее правительство РФ установило количественные ограничения на импорт семян до конца 2024 года. Меры приняты для защиты отечественного аграрного сектора и в ответ на недружественные действия некоторых стран.