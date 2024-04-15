На территорию Челябинской области из Казахстана запретили ввозить 32 тонны семян тыквы и подсолнечника французского и турецкого происхождения. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на границе остановили несколько партий товара.
«На контрольных пунктах пропуска „Бугристое“ и „Николаевка“ было выявлено несколько партий семян, ввоз которых на территорию РФ не был согласован. В частности, у одного из получателей, компании „Фруктовая торговая компания“, отсутствовал заключенный контракт на поставку семян с казахстанской стороной», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
По результатам проверки было принято решение о запрете ввоза этих партий семян на территорию страны. Возврату подлежали как семена тыквы весом 17 тонн, так и три партии семян подсолнечника общим весом 15,6 тонны. Основанием для запрета послужило отсутствие документов, подтверждающих законность ввоза данных товаров.
Это решение соответствует действующим ограничениям на ввоз сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Ранее правительство РФ установило количественные ограничения на импорт семян до конца 2024 года. Меры приняты для защиты отечественного аграрного сектора и в ответ на недружественные действия некоторых стран.
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